Le chef des chrétiens maronites du Liban fait pression sur le gouvernement

BEYROUTH, 9 août (Reuters) - Le patriarche de l'Eglise chrétienne maronite du Liban, Bechara Boutros al-Raï, a appelé dimanche le gouvernement libanais à démissionner s'il est incapable de réformer sa manière de gouverner.

L'explosion catastrophique qui s'est produite mardi sur le port de Beyrouth a fait au moins 158 morts et 6.000 blessés. Elle a aussi creusé le fossé entre une partie de la population libanaise et sa classe politique, accusée de négligence, d'incurie et de corruption.

Le centre de Beyrouth a été samedi le théâtre d'une manifestation sous tension qui a fait plusieurs dizaines de blessés. (Maher Chmaytelli version française Henri-Pierre André)