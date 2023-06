Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé vendredi les pays à lutter contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains après le décès d'au moins 78 migrants dans un naufrage au large de la Grèce.

Selon des témoins, entre 400 et 750 personnes avaient embarqué sur un bateau de pêche qui a chaviré et coulé tôt mercredi matin à environ 80 km de la ville côtière de Pylos, dans le sud du pays.

"Ce qui s'est passé mercredi souligne la nécessité d'enquêter sur les passeurs et les trafiquants d'êtres humains et de veiller à ce qu'ils soient traduits en justice", a déclaré Jeremy Laurence, porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, à la presse à Genève.

"Le Haut-Commissaire a réitéré son appel aux États pour qu'ils ouvrent des voies de migration plus régulières et renforcent le partage des responsabilités, garantissent des dispositions pour le débarquement sûr et rapide de toutes les personnes secourues en mer, et la mise en place d'un suivi et d'une surveillance indépendants des politiques et des pratiques liées à la migration."

Dimitris Chaliotis, un volontaire de la Croix-Rouge hellénique qui a participé aux opérations de sauvetage, a déclaré que la plupart des migrants venaient de Libye et de Syrie. Immédiatement après la catastrophe, les autorités grecques ont ramené sur le rivage 104 survivants et 78 personnes qui s'étaient noyées, mais rien n'a été retrouvé depuis.

Neuf personnes ont été arrêtées à la suite du naufrage, a déclaré un responsable du ministère grec de la marine marchande.

La Grèce est l'une des principales voies d'accès à l'Union européenne pour les réfugiés et les migrants en provenance du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique.

Les Nations unies ont enregistré plus de 20 000 décès et disparitions en Méditerranée centrale depuis 2014, ce qui en fait la traversée de migrants la plus dangereuse au monde.

Près de 3 800 personnes sont mortes sur les routes migratoires à l'intérieur et en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord l'année dernière, le nombre le plus élevé enregistré depuis 2017, selon les données publiées au début du mois par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).