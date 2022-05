Le chef des droits de l'homme de l'ONU entame une visite à fort enjeu en Chine, Pékin cite le COVID pour limiter l'accès.

Au cours de ce voyage de six jours, Mme Bachelet se rendra au Xinjiang, où le bureau du Haut Commissariat a déclaré l'année dernière qu'il pensait que les Ouïghours, ethnie majoritairement musulmane, avaient été détenus illégalement, maltraités et forcés à travailler.

Interrogé par les médias sur la possibilité de visiter les centres de détention, les camps de rééducation et les prisons où les groupes de défense des droits affirment que les Ouïghours ont été maltraités, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il lui souhaitait la bienvenue mais qu'il rejetait toute "manipulation politique".

La Chine a nié à plusieurs reprises tout mauvais traitement des Ouïghours.

"L'objectif de cette visite privée est de renforcer les échanges et la coopération entre les deux parties et de promouvoir la cause internationale des droits de l'homme", a déclaré le porte-parole du ministère, Wang Wenbin, lors d'un point presse lundi.

Il a précisé que la visite de Mme Bachelet se déroulera en "circuit fermé", faisant référence à une manière d'isoler les personnes à l'intérieur d'une "bulle" pour empêcher le virus COVID-19 de se propager potentiellement.

Cela signifie que Bachelet ne pourra pas avoir de rencontres libres et spontanées en personne avec quiconque n'a pas été préarrangé par la Chine pour être amené à l'intérieur de la "bulle".

Wang a également déclaré que les médias ne voyageront pas avec Bachelet en raison de la pandémie de coronavirus.

Le voyage du 23 au 28 mai a été préparé depuis longtemps après que Bachelet a déclaré en 2018 qu'elle voulait un accès sans entrave au Xinjiang. La Chine a déclaré que la visite ne devait pas être basée sur une présomption de culpabilité.

Les groupes de défense des droits s'inquiètent du fait que si Bachelet ne presse pas suffisamment la Chine, son rapport post-voyage pourrait ne pas donner une image complète et être utilisé par Pékin pour justifier ses actions au Xinjiang.

Le Congrès Ouïghour Mondial a exhorté Bachelet dans une lettre à s'assurer que son équipe puisse se déplacer librement, accéder à tous les centres de détention et avoir des contacts non supervisés avec les Ouïghours.

"Nous sommes préoccupés par le fait que le voyage pourrait faire plus de mal que de bien. La Chine pourrait l'utiliser à des fins de propagande", a déclaré à Reuters un porte-parole du Congrès, Zumretay Arkin.

L'examen international des actions du gouvernement au Xinjiang s'est intensifié en 2018 après que les Nations unies ont déclaré qu'un million de Ouïghours étaient détenus dans des "camps d'internement massifs" mis en place pour l'endoctrinement politique.

La Chine a d'abord nié l'existence de tout camp, puis a admis plus tard qu'elle avait mis en place des "centres de formation professionnelle" avec des dortoirs où les gens peuvent s'enregistrer "volontairement" pour apprendre le droit, la langue chinoise et les compétences professionnelles.

Le Parti communiste athée au pouvoir a déclaré que de tels centres étaient nécessaires pour endiguer les "Trois Forces" que sont le terrorisme, le séparatisme et le radicalisme religieux dans le Xinjiang, qui borde l'Asie centrale à la frontière nord-ouest de la Chine.

Le gouverneur du Xinjiang, Shohrat Zakir, a déclaré en 2019 que tous les stagiaires avaient "obtenu leur diplôme".