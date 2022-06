Le chef des forces armées indonésiennes enquête sur le rapport selon lequel la marine aurait demandé un paiement pour libérer le pétrolier.

Les officiers de la marine de la base navale de Batam, juste au sud de Singapour, ont demandé le paiement non officiel pour libérer le pétrolier Nord Joy, ont déclaré à Reuters deux sources de sécurité impliquées dans les négociations.

Cet incident survient après que Reuters ait rapporté une douzaine de détentions similaires l'année dernière. Dans ces cas, les armateurs ont effectué des paiements non officiels d'environ 300 000 $ chacun et les navires détenus par la marine indonésienne à l'est de Singapour ont été libérés.

La marine a confirmé qu'elle avait détenu le Nord Joy, battant pavillon panaméen, le 30 mai, car elle le soupçonnait de jeter l'ancre dans ses eaux sans permis, mais a nié qu'un paiement ait été demandé.

Le général Andika Perkasa, commandant des forces armées nationales indonésiennes, a déclaré à Reuters à Singapour qu'il avait déjà commencé à enquêter sur ces allégations.

"C'est vraiment embarrassant si c'est vrai", a déclaré Andika en marge du Dialogue Shangri-La, le plus haut sommet de sécurité en Asie.

"Je promets que je vais faire une enquête et mener une investigation", a-t-il dit, ajoutant qu'il encouragerait toute personne disposant de plus d'informations à se manifester.

Plus tôt vendredi, le contre-amiral Arsyad Abdullah, commandant de la flotte navale indonésienne pour la région, a déclaré aux médias qu'aucun paiement n'avait été demandé et que le Nord Joy était toujours détenu dans le cadre d'une enquête.

"Concernant les rapports dans les médias selon lesquels un soldat de la marine a demandé 375 000 $ ... ce n'était pas vrai", a déclaré Arsyad lors d'un point de presse tenu à bord du Nord Joy.

La marine a présenté les documents juridiques relatifs à la détention du Nord Joy au procureur de district de Batam, une île indonésienne située à 30 km au sud de Singapour, a déclaré M. Arsyad.

Présentant l'homme qui se tenait à côté de lui comme le capitaine du Nord Joy, Arsyad lui a demandé si on lui avait demandé de payer de l'argent pour faire libérer le navire. "Non", a-t-il répondu.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer qui est propriétaire du Nord Joy. Synergy Group, la société basée à Singapour qui gère le navire, a déclaré dans une déclaration vendredi qu'elle n'était "pas au courant d'une quelconque demande d'argent de la part de la marine indonésienne en rapport avec la libération du navire".

Jeudi, le Synergy Group n'a pas répondu aux questions de Reuters concernant la prétendue demande de paiement.