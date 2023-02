Le chef des neurosciences de la FDA, Billy Dunn, va partir immédiatement, les analystes s'inquiètent

Les analystes de Wall street ont déclaré que le départ de M. Dunn pourrait avoir un impact sur la position de l'organisme de réglementation concernant les décisions relatives aux médicaments neurologiques à court terme, ce qui a fait chuter les actions de Reata Pharmaceuticals Inc. de 30 % lundi lorsque les médias ont fait état de cette sortie.

La société Reata, basée au Texas, attend d'ici mardi la décision de la FDA sur son médicament destiné à traiter une maladie neuromusculaire rare appelée ataxie de Friedreich.

Le départ de Dunn, 53 ans, a été annoncé dans un message interne aux employés de l'agence lundi. La directrice adjointe nouvellement nommée, Teresa Buracchio, occupera également le rôle de Dunn à titre intérimaire au Bureau des neurosciences, a déclaré l'agence à Reuters.

L'analyste Maury Raycroft de Jefferies a déclaré dans une note de recherche que si le départ de Dunn était peut-être déjà prévu, sa sortie immédiate avant la décision de l'agence sur le médicament Reata soulevait des soupçons quant au moment choisi.

La FDA a refusé de commenter la spéculation, qui a frappé les actions de certains fabricants de médicaments neurologiques lundi - Biogen avait baissé marginalement et Amylyx Pharmaceuticals avait baissé de 2,5% lors de la session précédente.

Les actions de Reata ont chuté de près de 6 % mardi avant de renverser les pertes.

M. Dunn a joué un rôle déterminant dans la décision controversée de la FDA d'approuver l'an dernier le médicament Aduhelm de Biogen Inc. et Eisai Co. contre la maladie d'Alzheimer, malgré l'absence de preuves de son efficacité à ralentir les effets de la maladie.

Il a également soutenu l'approbation du Relyvrio d'Amylyx Pharmaceuticals Inc l'année dernière, en disant à un groupe de conseillers externes que le médicament contre la sclérose latérale amyotrophique pourrait être retiré du marché s'il échouait dans un essai plus important en cours.