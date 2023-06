Le plus grand parti pro-britannique d'Irlande du Nord pourrait soutenir une nouvelle proposition visant à résoudre les difficultés commerciales post-Brexit entre la province et la Grande-Bretagne dans le cadre d'une solution à long terme, a déclaré mardi le chef du Democratic Unionist Party (DUP), Jeffrey Donaldson.

Le DUP est en désaccord avec le gouvernement depuis que le Premier ministre Rishi Sunak a conclu un nouvel accord avec l'Union européenne au début de l'année, qui, selon Londres, a facilité le commerce entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et a fermement ancré la place de la province dans le Royaume-Uni.

Le DUP n'a pas réintégré l'exécutif dévolu à l'Irlande du Nord depuis février 2022, rejetant le premier accord post-Brexit avec l'UE, puis le second, dit Cadre de Windsor, qui devrait être introduit plus tard dans l'année.

M. Donaldson a déclaré qu'il attendait toujours une réponse du gouvernement sur ses propositions visant à résoudre les problèmes causés par le cadre de Windsor, mais qu'un rapport du Centre for Brexit Policy pourrait constituer la base d'une solution à plus long terme.

"Nous sommes très clairs sur le fait que l'encadrement de Windsor ne répond pas à nos sept critères. Nous avons soumis au gouvernement des propositions qui, selon nous, répondraient à ces préoccupations, et nous verrons ce que le gouvernement proposera", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"J'ai clairement indiqué que nous devions trouver une solution à long terme à ce problème et [...] nous pensons que l'application mutuelle répondrait aux exigences que nous avons fixées pour cette solution à long terme.

Il a déclaré que son parti pourrait réintégrer le gouvernement de partage du pouvoir, mais que Londres devrait accepter la proposition d'application mutuelle des règles commerciales et qu'elle devrait ensuite obtenir le soutien de l'UE.

Le DUP a critiqué les accords post-Brexit du gouvernement pour la province depuis que l'ancien premier ministre Boris Johnson a accepté le protocole dit "d'Irlande du Nord" afin de garantir un divorce et un accord commercial plus large avec Bruxelles.

Il affirme que cet accord, et le suivant, ont remis en question la place de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni après que la province soit effectivement restée dans le marché unique de l'UE pour les marchandises afin de préserver une frontière ouverte avec l'Irlande, membre du bloc.

Le nouveau rapport suggère que la Grande-Bretagne mette en place un système d'application mutuelle des réglementations et des normes d'importation et d'exportation à une frontière dite invisible entre l'Irlande du Nord et l'Irlande.

Les partisans de la proposition ont déclaré que Londres pouvait agir unilatéralement, mais même eux ont émis des doutes sur la volonté du gouvernement d'adopter une nouvelle position de négociation quelques mois seulement après avoir obtenu l'accord-cadre de Windsor.

Le gouvernement a déclaré que l'accord-cadre de Windsor résolvait la plupart des problèmes commerciaux post-Brexit et qu'il n'avait pas l'intention de le renégocier. En revanche, il tente d'offrir au DUP des garanties juridiques pour protéger le commerce post-Brexit avec la province.