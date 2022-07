Le chef du FMI prévient que les perturbations du gaz naturel pourraient déclencher une récession en Europe.

Dans un blog publié avant la réunion de cette semaine des responsables financiers du Groupe des 20 principales économies, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que la guerre de la Russie en Ukraine avait considérablement assombri les perspectives économiques et que le FMI était sur le point de revoir à la baisse ses perspectives pour 2022 et 2023.

La semaine dernière, Mme Georgieva a déclaré à Reuters que le Fonds allait revoir à la baisse ses prévisions de croissance de 3,6 % en 2022 pour la troisième fois cette année et qu'elle ne pouvait pas exclure une récession l'année prochaine. De nouveaux chiffres sont attendus plus tard ce mois-ci, après une révision à la baisse de près d'un point de pourcentage complet en avril.

Mme Georgieva a déclaré que la guerre provoquait une tragédie humaine de plus en plus grave, tandis que les chocs liés aux matières premières ralentissaient la croissance et faisaient grimper les prix, exacerbant une crise du coût de la vie qui menaçait de faire basculer 71 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté.

"Les pays doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire l'inflation élevée... car la persistance d'une inflation élevée pourrait faire sombrer la reprise et détériorer davantage le niveau de vie, en particulier pour les personnes vulnérables", a-t-elle déclaré, ajoutant que les préoccupations croissantes concernant l'approvisionnement en nourriture et en énergie augmentaient également les risques d'instabilité sociale.

Pour éviter une aggravation de la faim, de la malnutrition et des migrations, les pays les plus riches devraient apporter un soutien urgent aux personnes dans le besoin par le biais de nouveaux financements bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'en annulant les récentes restrictions sur les exportations alimentaires, a déclaré Mme Georgieva.

La plupart des banques centrales devraient continuer à resserrer leur politique monétaire de manière décisive, en particulier dans les pays où les attentes en matière d'inflation commencent à se désancrer. Si aucune mesure n'est prise, a-t-elle ajouté, ces pays pourraient être confrontés à une "spirale destructive des prix et des salaires" qui nécessiterait un resserrement monétaire plus énergique, avec des conséquences encore plus néfastes pour la croissance et l'emploi.

Les responsables politiques devraient également être prêts à recourir à des interventions de change ou à des mesures de gestion des flux de capitaux lorsque les chocs externes sont si disruptifs qu'ils ne peuvent être absorbés par les seuls taux de change flexibles, a écrit Mme Georgieva.

Les pays dont le niveau d'endettement est élevé devraient réduire leur dépendance à l'égard des emprunts en devises étrangères et réduire leurs dépenses budgétaires afin d'alléger le poids des emprunts de plus en plus coûteux.

Mais elle a déclaré que des efforts urgents étaient également nécessaires pour réduire la dette, en particulier dans les économies émergentes et en développement avec des obligations en devises étrangères élevées, en notant qu'environ 30 % des pays émergents et 60 % des nations à faible revenu étaient maintenant dans ou près du surendettement.