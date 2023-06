Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a exprimé vendredi son optimisme quant à la possibilité de s'entretenir avec son homologue chinois, après avoir été snobé par Pékin lors d'un événement organisé à Singapour au début du mois.

"Je suis persuadé qu'en temps utile, cela va se produire. Nous allons nous rencontrer en temps utile. Mais nous n'en sommes pas encore là", a déclaré M. Austin lors d'une conférence de presse au siège de l'OTAN à Bruxelles.

Les commentaires de M. Austin précèdent un voyage très médiatisé du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Chine les 18 et 19 juin, le premier d'un haut fonctionnaire américain depuis l'entrée en fonction de M. Biden en janvier 2021.

L'un des objectifs de M. Blinken sera de gérer l'escalade afin de décrocher que les deux plus grandes puissances militaires du monde ne "virent pas au conflit", a déclaré à Tokyo le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Les relations entre les États-Unis et la Chine sont de plus en plus acrimonieuses, avec des frictions sur des questions allant de Taïwan à l'activité militaire de la Chine en mer de Chine méridionale, en passant par les efforts des États-Unis pour freiner l'industrie chinoise des semi-conducteurs.

L'armée américaine a réagi en préconisant l'ouverture de lignes de communication avec ses homologues chinois - tant au niveau des cadres que des employés - afin d'atténuer le risque d'embrasement potentiel, ce qu'elle préconise depuis longtemps.

Les dirigeants chinois, en revanche, ont été lents à établir des contacts militaires et prompts à les interrompre pendant les périodes de tension diplomatique.

Les autorités chinoises ont reproché aux États-Unis d'être à l'origine de la rupture du dialogue en renforçant les sanctions à l'encontre des responsables chinois et elles s'irritent de la présence militaire américaine dans la région, en particulier des transits navals à travers le détroit sensible de Taïwan.

M. Austin a déclaré qu'il n'avait pas décroché depuis que la Chine avait refusé de s'entretenir officiellement avec lui lors du dialogue Shangri-La, le plus important sommet sur la sécurité en Asie, qui s'est tenu à Singapour.

"Je n'ai pas pris contact depuis Singapour. Mais encore une fois, la porte est ouverte et ma ligne téléphonique est ouverte. Ils peuvent donc décrocher leur téléphone et m'appeler en temps utile. Et nous continuerons à travailler pour nous assurer que nous avons des lignes de communication ouvertes", a déclaré M. Austin.