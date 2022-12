Le chef du commerce américain Tai demande des améliorations au programme commercial africain

Mme Tai a déclaré qu'elle souhaitait procéder à une "évaluation honnête" de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA), qui sous-tend le commerce entre les États-Unis et l'Afrique depuis plus de deux décennies, lors d'une allocution prononcée devant une réunion des ministres du commerce d'Afrique au début d'un sommet des dirigeants régionaux à Washington.

L'AGOA, promulguée pour la première fois en 2000 afin d'encourager la croissance, le développement et les réformes de gouvernance en Afrique, offre un accès en franchise de droits aux marchés américains pour près de 40 pays, mais doit expirer le 30 septembre 2025. Le programme exige également des mesures telles que l'élimination des obstacles au commerce et aux investissements américains.

Mme Tai a déclaré dans ses remarques qu'elle était "intéressée à discuter aujourd'hui des moyens d'améliorer l'AGOA - y compris la façon dont nous pouvons augmenter les taux d'utilisation, en particulier parmi les petits pays et les pays moins développés, ainsi que de s'assurer que les avantages du programme atteignent pleinement tous les segments de la société".

Elle a ajouté qu'elle souhaitait que le programme débloque une croissance plus durable, "et en fin de compte, qu'il débloque le potentiel de notre peuple, pour notre peuple."

Des recherches menées par la Brookings Institution l'année dernière ont montré que seule la moitié environ des pays éligibles à l'AGOA avaient mis en place des stratégies pour utiliser pleinement les avantages du programme.

M. Tai a déclaré que le monde était "très différent" des premières années de l'AGOA, les retombées de la pandémie du COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie exposant la fragilité des chaînes d'approvisionnement, ainsi que l'aggravation de la crise climatique.

Lors d'un événement lundi, Mme Tai a déclaré que les États-Unis allaient également signer un protocole d'accord avec la Zone de libre-échange continentale africaine de 55 États afin d'explorer les travaux sur les prochaines phases des relations commerciales américano-africaines.

Elle a déclaré que l'AGOA proposait une promesse en tant que "tremplin pour relever les défis régionaux et mondiaux", notamment avec la population jeune et entreprenante de l'Afrique.

"L'avenir est en Afrique, et s'engager avec ce continent est la clé de la prospérité pour nous tous", a ajouté Mme Tai.

Parmi les plus grands bénéficiaires de l'AGOA figurent les exportateurs de pétrole que sont le Nigeria et l'Angola, ainsi que la plus grande économie de la région, l'Afrique du Sud. Le Kenya, qui dépend de l'AGOA pour ses exportations croissantes de vêtements vers les États-Unis, s'est engagé dans un dialogue sur le commerce et les investissements non tarifaires avec Washington, qui pourrait conduire à des négociations commerciales plus complètes.