Le chef du commerce américain Tai refuse de dire si Taïwan fera partie du pacte indo-pacifique

La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a refusé jeudi de dire si Taïwan serait invitée à rejoindre le plan économique indo-pacifique de l'administration Biden, suscitant les critiques du Sénat qui estime que l'exclusion de l'île serait une occasion manquée.

Taiwan a exprimé son désir d'être un "membre à part entière" dans le futur cadre économique indo-pacifique (IPEF), une partie de l'effort de l'administration pour contrer ce qu'elle dit être la coercition économique et militaire croissante de Pékin dans la région.

L'administration affirme que l'IPEF, encore balbutiant, vise à être inclusif, mais elle n'a pas détaillé publiquement les plans d'adhésion. L'IPEF est conçu comme un cadre économique flexible qui alignerait les membres sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, les infrastructures, les normes de travail, l'énergie propre et d'autres questions.

M. Tai, témoignant devant la commission des finances du Sénat, a qualifié Taïwan de partenaire essentiel, mais a précisé qu'aucune décision n'avait été prise quant à l'adhésion.

"Sur le point de Taïwan, nous sommes en général en conversation avec ceux qui sont intéressés à rejoindre ce cadre", a déclaré M. Tai lorsque le sénateur Bob Menendez lui a demandé si l'île serait invitée à rejoindre le cadre.

"La participation à l'IPEF est toujours à l'étude, et pour autant que je sache, aucune décision n'a été prise", a déclaré Tai, la fille née aux États-Unis d'immigrants de Taïwan.

M. Menendez a répondu que l'île gouvernée démocratiquement et revendiquée par la Chine était un partenaire stratégique et commercial clé, lié à la sécurité économique des États-Unis.

"J'ai l'impression, d'après cette réponse, que nous n'inclurons pas Taïwan dans l'IPEF, ce qui est une occasion manquée", a-t-il déclaré.

Cet échange fait suite à une lettre du 30 mars de 200 membres du Congrès des deux partis, dont les républicains Michael McCaul, Liz Cheney et Elise Stefanik, et les démocrates Ted Lieu, Ro Khanna et Elissa Slotkin, exhortant M. Tai et la secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo à inviter Taïwan à rejoindre l'IPEF.

"L'inclusion de Taïwan enverrait également un signal clair que les États-Unis se tiennent aux côtés de leurs alliés et partenaires, et ne se laisseront pas intimider par la RPC", ont déclaré les représentants, faisant référence à la République populaire de Chine.

La lettre https://sires.house.gov/sites/sires.house.gov/files/documents/Taiwan%20IPEF%20Final.pdf a été publiée sur le site officiel du Congrès du député démocrate Albio Sires, qui l'a également signée.

Selon certains analystes, la participation de Taïwan au plan pourrait faire hésiter les pays de la région à s'y joindre par crainte de fâcher Pékin, qui s'oppose à l'idée en tant qu'outil permettant à Washington de tenter de contenir la montée en puissance de la Chine.

La semaine dernière, Mme Raimondo a déclaré aux membres de la Commission des finances du Sénat que l'administration n'envisageait pas l'inclusion de Taïwan pour le moment, selon deux sources ayant connaissance de la réunion à huis clos où elle a fait cette remarque.

"Je pense qu'il s'agit d'une question plus large, à savoir que notre programme commercial est parfois en décalage avec notre programme de politique étrangère", a déclaré l'une des sources.

Le département du commerce a renvoyé une demande de commentaire de Reuters au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, qui a également déclaré qu'aucune décision n'avait été prise concernant l'adhésion.

L'ambassade de facto de Taiwan à Washington a refusé de commenter la remarque de Raimondo, mais un porte-parole a déclaré : "En ce qui concerne l'IPEF, Taiwan continue d'échanger des points de vue avec les États-Unis par le biais des mécanismes et des canaux économiques et commerciaux existants."

Bien qu'elle n'ait pas de liens officiels avec Washington, Taïwan est l'une des démocraties et des économies les plus dynamiques d'Asie, et est un producteur dominant de semi-conducteurs essentiels aux chaînes d'approvisionnement mondiales. (Reportage de Michael Martina et David Lawder ; édition d'Andrea Ricci)