Lors d'une visite de quatre jours en Chine, le responsable européen du commerce fera pression sur Pékin pour qu'il réduise les restrictions imposées aux entreprises européennes. Il peut s'attendre à des conversations difficiles au sujet d'une enquête prévue par l'UE sur les importations de voitures électriques.

Le commissaire au commerce, Valdis Dombrovskis, participera à un dialogue économique et commercial commun, rencontrera des fonctionnaires chinois et des entreprises européennes actives en Chine et prononcera deux discours au cours de sa visite à Shanghai et à Pékin, du 23 au 26 septembre.

Pour l'Union européenne, cette visite vise à renouer le dialogue avec la Chine après la fermeture du COVID-19 et alors que l'UE se montre de plus en plus préoccupée par le resserrement des liens entre Pékin et Moscou à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

M. Dombrovskis arrivera un peu plus d'une semaine après que l'exécutif européen a déclaré qu'il étudierait la possibilité d'imposer des droits de douane punitifs pour protéger les producteurs européens contre les importations de véhicules électriques chinois moins chers.

L'enquête pourrait se traduire par un accueil plus froid en Chine, mais des sources au fait du voyage affirment qu'elle pourrait utilement conduire à une discussion plus ciblée sur les "irritants commerciaux".

L'UE impute son déficit commercial de 400 milliards d'euros (426,32 milliards de dollars) en partie aux restrictions chinoises imposées aux entreprises européennes et affirme que le marché de l'UE est largement ouvert.

Un "millier" d'obstacles à l'accès au marché ont propulsé le déficit commercial à son "niveau le plus élevé dans l'histoire de l'humanité", a déploré l'ambassadeur de l'UE en Chine, Jorge Toledo, lors d'un forum organisé à Pékin jeudi.

Le déficit commercial de l'UE avec la Chine s'est creusé pour atteindre 276,6 milliards de dollars en 2022, contre 208,4 milliards de dollars l'année précédente, selon les données des douanes chinoises.

Le dialogue économique et commercial de lundi entre M. Dombrovskis et le vice-premier ministre chinois He Lifeng, la dixième discussion de ce type depuis 2008, sera un "test décisif" pour les deux parties, selon le tabloïd nationaliste chinois Global Times.

DE-RISQUE

La Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine a déclaré dans un rapport mercredi que les autorités chinoises envoyaient des messages contradictoires aux entreprises étrangères. Pour beaucoup, le rebond économique rapide attendu après la réouverture des frontières chinoises en janvier ne s'est pas concrétisé.

"Bien que des annonces officielles visant à améliorer l'environnement des affaires aient été publiées, il en a été de même pour une série de lois axées sur la sécurité nationale, ce qui a aggravé l'incertitude et augmenté les risques de non-conformité", indique le rapport.

Il s'agit notamment d'une loi anti-espionnage qui interdit le transfert d'informations liées à la sécurité nationale et à des intérêts qu'elle ne précise pas. Elle pourrait entraîner des sanctions pour les entreprises étrangères engagées dans des activités régulières.

Au cours de la visite, l'UE devrait également être invitée à préciser ce qu'elle entend par "réduction des risques" dans le contexte de la Chine.

Les représentants de l'Union européenne indiquent que celle-ci cherche à réduire sa dépendance à l'égard de la deuxième économie mondiale, notamment en ce qui concerne les matériaux et les produits nécessaires à sa transition écologique, mais qu'elle souhaite conserver des liens commerciaux.

Les grandes industries européennes ont commencé à réviser leurs chaînes d'approvisionnement pour voir où elles étaient trop dépendantes de la Chine, car elles ont été "choquées" par les restrictions chinoises sur les exportations de métaux stratégiques comme le germanium et le gallium, a déclaré M. Toledo.

La Chine a placé

des restrictions à l'exportation

La Chine a imposé des restrictions à l'exportation de huit produits à base de gallium et de six produits à base de germanium à partir du mois d'août. Il s'agit là de la dernière salve dans le cadre de l'escalade de la guerre entre Pékin et Washington concernant l'accès aux matériaux utilisés dans la fabrication de puces électroniques de haute technologie.

L'Allemagne prévoit également d'obliger les opérateurs de télécommunications à réduire l'utilisation d'équipements de Huawei et ZTE dans leurs réseaux 5G, ce qui a incité la Chine à avertir qu'elle ne le ferait pas.

ne resterait pas inactive

"si Berlin mettait en place cette mesure. (1 dollar = 0,9383 euro) (Reportage de Philip Blenkinsop ; reportages complémentaires de Liz Lee, Laurie Chen et Ryan Woo à Pékin ; rédaction de Barbara Lewis et Kim Coghill)