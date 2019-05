Le chef du conseil de transition soudanais reçu à Abou Dhabi

LE CAIRE, 26 mai (Reuters) - Le chef du conseil militaire de transition, au pouvoir au Soudan, a rencontré dimanche le prince héritier d'Abou Dhabi, qui a exprimé son soutien à Khartoum, rapporte l'agence WAM des Emirats arabes unis.

Le général Abdel Fattah al Bourhan s'était rendu la veille en Egypte, son premier déplacement à l'étranger depuis la destitution du président Omar el Béchir il y a un mois et demi. Son adjoint, le général Mohamed Hamdan Dagalo, s'est quant à lui rendu en Arabie saoudite.

Selon les observateurs, l'Egypte, l'Arabie saoudite et les Emirats s'emploient à consolider leur influence sur le Soudan, où l'opposition met en garde contre toute ingérence des trois puissances régionales.

Pendant la visite de Bourhan, le prince héritier d'Abou Dhabi, Mohamed ben Zayed al Nahyan a "souligné l'importance du dialogue entre le peuple soudanais pendant cette phase sensible", rapporte WAM.

Les négociations entre le conseil militaire de transition dirigé par Bourhan et l'alliance des groupes de manifestants et d'opposants - qui ont eu raison d'Omar el Béchir début avril à l'issue de plusieurs mois de contestation - butent actuellement sur la question de la répartition du pouvoir entre civils et militaires.

Les Emirats et l'Arabie ont promis fin avril de verser l'équivalent de 3 milliards de dollars au Soudan, en argent et en matériel. Bourhan et Dagalo sont également liés aux deux Etats du Golfe en raison de la participation du Soudan à la coalition anti-Houthis au Yémen. (Jean-Stéphane Brosse pour le service français)