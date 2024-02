Le chef du matériel de l'unité de conduite autonome Cruise de General Motors, Carl Jenkins, a annoncé jeudi qu'il avait démissionné de l'entreprise, dernier départ en date d'une série de départs depuis que l'entreprise a suspendu ses activités aux États-Unis en octobre.

Carl Jenkins, vice-président senior des plateformes de véhicules autonomes, quitte l'entreprise après six ans de service, a-t-il indiqué dans un message publié sur LinkedIn.

Le 2 octobre, à San Francisco, un piéton renversé par un autre véhicule a été projeté sur la trajectoire d'une voiture autonome Cruise et traîné sur une distance de 6 mètres.

Dans la foulée, la Californie a suspendu le permis de l'entreprise pour les véhicules sans conducteur, et Cruise a retiré tous ses véhicules autopilotés américains des essais. Le PDG de l'époque, Kyle Vogt, et le cofondateur Dan Kan ont démissionné en novembre.

Sur LinkedIn, M. Jenkins indique que son équipe était chargée de développer le matériel de conduite autonome de Cruise, y compris les micropuces, les capteurs et les ordinateurs, et qu'elle travaillait avec GM sur le développement des produits.

Le coprésident de Cruise, Mo Elshenawy, a confirmé le départ de M. Jenkins dans un message interne à l'entreprise consulté par Reuters, et a déclaré que l'équipe chargée des plateformes de véhicules autonomes était essentielle aux efforts de Cruise pour remettre ses véhicules sur la route le plus rapidement possible. Ni Jenkins ni Elshenawy n'ont donné la raison de ce départ.

"Je reconnais que cette nouvelle est inattendue. Bien que nous soyons actuellement dans une période de transition, nous tous ici à Cruise sommes en train de définir ce qui va suivre - c'est un endroit incroyablement excitant", a déclaré M. Elshenawy dans le message interne.

Il a ajouté que l'équipe des plateformes de véhicules autonomes était cruciale pour l'avenir de Cruise et "centrale pour notre travail 'Back to the Mission', pour améliorer nos systèmes de détection, nos suites de calcul et de capteurs pour les programmes actuels et futurs afin que nous puissions retourner sur la route le plus tôt possible".

Cruise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.