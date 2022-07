Le chef du secteur pétrolier libyen rejette son licenciement et affirme que le mandat du gouvernement a expiré.

Dans un discours télévisé furieux, Mustafa Sanalla a déclaré que le mandat de gouverner du Premier ministre Abdulhamid al-Dbeibah avait expiré et l'a averti de ne pas toucher à la NOC.

Plus tard dans la journée, une force armée s'est déployée devant le bâtiment de la CNO, selon trois témoins. L'un d'eux a déclaré que la force était alignée avec Dbeibah.

Un porte-parole du gouvernement d'unité nationale, qui est dirigé par Dbeibah, n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

La situation politique désordonnée de la Libye a déjà retiré 850 000 barils par jour du marché cette année en raison du blocus des factions orientales, soulignant les risques pour l'approvisionnement énergétique mondial déjà restreint.

M. Sanalla a accusé les Émirats arabes unis, qui ont précédemment soutenu les forces de l'Est pendant la guerre civile, d'être derrière une série de blocus pétroliers libyens et son limogeage.

Mardi, Dbeibah a pris la décision d'installer Farhat Bengdara à la place de Sanalla à la tête d'un nouveau conseil de la NOC, puis de mettre en place un comité pour gérer la transition.

Sanalla s'était disputé à plusieurs reprises avec le ministre du pétrole de Dbeibah, Mohamed Oun.

"Je suis présent dans la société et le travail continue. Toutes les décisions sont invalides et votre gouvernement a expiré", a déclaré Sanalla, qui était hors du pays pour participer au pèlerinage du haj de l'Islam lorsque Dbeibah a pris la décision de le licencier.

Le contrôle des revenus pétroliers de la Libye par le biais de la NOC et de la banque centrale a été le plus grand prix pour les factions belligérantes depuis le soulèvement de 2011 soutenu par l'OTAN qui a commencé des années de chaos.

Sanalla, qui a été nommé en 2014 par un précédent gouvernement de Tripoli, est devenu un personnage clé aux côtés du gouverneur de la banque centrale Sadiq al-Kabir pour maintenir le flux de revenus nécessaire au maintien des services de l'État pendant le conflit.

Bien que les deux hommes se soient disputés, ils dirigent les deux institutions que les accords internationaux ont tenté de protéger alors que les factions se battaient pour le contrôle des biens de l'État.

Lorsque la Libye s'est divisée entre les administrations rivales de l'est et de l'ouest de 2014 à 20, avec des NOC et des branches de la banque centrale parallèles, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ont garanti que les ventes de pétrole passaient par les organes basés à Tripoli, sous la direction de Sanalla et Kabir.

FEUDING

Cette année, le parlement basé à l'est a nommé un nouveau gouvernement sous la direction de Fathi Bashagha pour remplacer Dbeibah, qui a refusé de céder le pouvoir et reste en contrôle des ministères à Tripoli.

Dbeibah affirme que son mandat sera maintenu jusqu'à la tenue d'une élection.

Les arguments concernant le gouvernement qui doit accéder aux revenus pétroliers ont attiré l'attention de la NOC et de la banque centrale.

Selon les analystes, la nomination de Bengdara, gouverneur de la banque centrale avant 2011 et allié réputé du commandant de l'Est Khalifa Haftar, à la tête de la NOC pourrait annoncer une tentative de Dbeibah de consolider sa position à Tripoli.

La lutte pour le pouvoir signifie que les décisions majeures telles que le remplacement du conseil d'administration de la NOC pourraient déclencher une opposition amère.

Mardi, la NOC a également déclaré qu'elle reprenait les exportations de deux ports fermés par un blocus pétrolier et qu'elle espérait redémarrer bientôt d'autres installations fermées.

Cependant, les groupes impliqués dans les fermetures, qui sont alignés sur Haftar et exigent le retrait de Dbeibah, ont déclaré mercredi qu'ils ne permettraient pas le redémarrage de la production.