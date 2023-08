(Edition du titre)

(Reuters) - Les enquêteurs ont fouillé jeudi l'épave d'un avion qui transportait vraisemblablement le chef des mercenaires russes Evgeniy Prigozhin et qui s'est écrasé sans laisser de survivants, deux mois après avoir mené une mutinerie contre le haut commandement de l'armée.

Voici la liste des dix personnes, dont d'autres hauts responsables du groupe de mercenaires Wagner de Prigozhin, qui, selon l'agence russe de l'aviation Rosaviatsia, se trouvaient à bord de l'avion d'affaires Embraer Legacy 600.

* Evgeniy Prigozhin, 62 ans, est devenu célèbre après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Ses combattants, parmi lesquels des milliers de prisonniers libérés, ont permis aux Russes de s'emparer de la ville de Bakhmut. Il a accusé les hauts gradés de l'armée russe d'incompétence, voire de trahison, dans la conduite de la guerre et a mené une mutinerie de deux jours en juin, désamorcée par un accord qui, entre autres, a abandonné les poursuites pénales à son encontre.

* Dmitry Utkin, 53 ans, bras droit de Prigozhin, cofondateur de Wagner et principal commandant militaire du groupe, dont l'indicatif d'appel était "Wagner". Après qu'un accord a mis fin à la mutinerie, Utkin a déclaré dans un discours aux combattants de Wagner : "Ce n'est pas la fin : "Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début de la plus grande œuvre du monde qui sera réalisée très bientôt", ajoutant en anglais : "Et bienvenue en enfer ! "Et bienvenue en enfer !" Il a combattu pour Wagner en Syrie et en Ukraine, et était auparavant un officier des forces spéciales du service de renseignement militaire russe GRU. Utkin a été photographié en 2016 avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin.

* Valery Chekalov, 47 ans, dont l'indicatif d'appel était "Rover", était un adjoint principal de Prigozhin, selon le site web affilié aux services de sécurité ukrainiens Myrotvorets. Le journal Fontanka de Saint-Pétersbourg, qui enquête depuis des années sur le groupe Wagner, a écrit que M. Chekalov était le "logisticien" de M. Wagner. Jusqu'en 2022, Chekalov a également dirigé la société de conseil Neva, liée à Prigozhin, qui aurait opéré en Syrie.

* Sergei Propustin, 44 ans, dont l'indicatif d'appel était "Cedar" selon Fontanka. L'une des rares photographies publiées de Propustin le montre vêtu de noir et portant une casquette, accompagnant Prigozhin lors d'une tournée des régions russes après la prise de Bakhmout.

* Alexander Totmin, 30 ans, faisait partie des quelques mercenaires de l'organisation secrète Wagner actifs sur les médias sociaux, avec des photos de diverses villes russes, y compris Saint-Pétersbourg où il vivait. Myrotvorets a déclaré que Totmin avait servi dans les forces de Wagner au Soudan.

* Yevgeniy Makaryan, l'une des figures les plus mystérieuses de Wagner, dont la photo et les comptes n'ont pas pu être trouvés par Reuters sur les médias sociaux. Il a rejoint Wagner en 2016 et a combattu en Syrie, selon Fontanka.

* Alexei Levshin, 51 ans, le pilote principal de l'avion qui s'est écrasé. Il a travaillé comme pilote pendant au moins 20 ans, selon des fuites de données. Des proches ont déclaré à Reuters qu'il s'était lancé dans l'aviation d'affaires "il y a moins de 10 ans". Il n'a pas été possible de déterminer combien de temps Levshin a travaillé sur des vols affiliés à Prigozhin. Ses proches ont déclaré que son travail était un "sujet tabou" dans la famille.

* Rustam Karimov, 29 ans, copilote de l'avion, est la plus jeune victime de l'accident. Le père de Karimov a déclaré aux médias russes qu'il avait pris un emploi dans la compagnie d'aviation qui assurait les vols de Prigozhin il y a trois mois. Karimov travaillait auparavant pour S7, une grande compagnie aérienne russe.

* Kristina Raspopova, ou Yadrevskaya, selon d'autres sources, 39 ans, hôtesse de l'air de l'avion.

* Nikolai Matuseev, ou Matusevich, selon une base de données des combattants de Wagner. Aucun détail n'est connu à son sujet.