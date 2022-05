Le Conseil souverain de transition a déclaré dans un communiqué que la décision avait été prise pour créer l'atmosphère propice à "un dialogue fructueux et significatif permettant d'atteindre la stabilité pendant la période de transition".

Le Conseil de sécurité et de défense avait recommandé plus tôt dans la journée de dimanche de lever l'état d'urgence et de libérer tous les détenus qui avaient été arrêtés dans ce cadre.