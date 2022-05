Le chef milliardaire de FTX déclare que le bitcoin n'a pas d'avenir en tant que réseau de paiements- FT

Le bitcoin < BTC=BTSP < , la plus grande cryptomonnaie du monde, est créé par un processus appelé "preuve de travail" qui nécessite des ordinateurs pour "miner" la monnaie en résolvant des énigmes complexes. L'alimentation de ces ordinateurs nécessite de grandes quantités d'électricité.

Une alternative à ce système est appelée le réseau "proof of stake", où les participants peuvent acheter des jetons qui leur permettent de rejoindre le réseau

em. Plus ils possèdent de jetons, plus ils peuvent miner. https://tmsnrt. rs/39oVvfD

Le fondateur et directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré au FT que les réseaux "proof of stake" seraient nécessaires pour faire évoluer la crypto comme réseau de paiement, car ils sont moins chers et moins gourmands en énergie.

La blockchain Ethereum, qui abrite la deuxième cryptomonnaie la plus importante, l'éther, s'efforce de passer à ce réseau gourmand en énergie.

M. Bankman-Fried a également déclaré qu'il ne pensait pas que le bitcoin devait disparaître en tant que cryptomonnaie, et qu'il pouvait encore avoir un avenir en tant qu'"actif, marchandise et réserve de valeur" comme l'or, selon le rapport.

Le bitcoin a touché son plus bas niveau depuis décembre 2020 la semaine dernière après l'effondrement de TerraUSD, un soi-disant stablecoin.

FTX, que Bankman-Fried a cofondé en 2019, a été évalué à 32 milliards de dollars lors d'un tour de financement en février, et Bankman-Fried lui-même vaut 21 milliards de dollars, selon Forbes.