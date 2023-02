Le chef par intérim de la FAA témoignera devant un panel du Sénat américain sur la panne informatique

L'administrateur intérimaire de la FAA, Billy Nolen, a déclaré aux parlementaires le mois dernier que l'agence avait apporté un changement au système pour empêcher qu'un fichier corrompu n'endommage une base de données de sauvegarde, après que l'agence ait constaté que la panne s'était produite lorsque le personnel contractuel avait "supprimé des fichiers par inadvertance".

La panne a incité la FAA à interrompre les vols en partance pendant environ deux heures, la première immobilisation au sol à l'échelle nationale depuis les attaques d'Al-Qaïda contre les États-Unis le 11 septembre 2001.

La FAA n'a pas fait de commentaire immédiat mercredi soir. Nolen est administrateur intérimaire de la FAA depuis le 1er avril.

Le mois dernier, la FAA a déclaré aux parlementaires qu'elle avait révoqué l'accès à une base de données de messagerie des pilotes par du personnel contractuel qui avait supprimé par inadvertance des fichiers dans la base de données des avis de missions aériennes (NOTAM). Le système NOTAM fournit aux pilotes, aux équipages de conduite et aux autres utilisateurs de l'espace aérien américain des avis de sécurité essentiels.

Nolen a déclaré aux parlementaires que les tentatives de restauration de ces fichiers avaient contribué à la panne et que, depuis lors, la FAA avait adopté un délai d'une heure pour la synchronisation des bases de données qui devrait empêcher les erreurs de données d'atteindre immédiatement la base de données de secours.

La FAA a également déclaré qu'elle "exige désormais qu'au moins deux personnes soient présentes lors de la maintenance du système NOTAM, dont un responsable fédéral."

Le système NOTAM se compose de deux systèmes interdépendants, l'ancien système NOTAM américain, qui date de 30 ans, et le système NOTAM fédéral, plus récent.

La base de données principale et une base de données de secours sont situées à Oklahoma City, Oklahoma, et deux bases de données de secours supplémentaires se trouvent à Atlantic City, New Jersey.

La FAA a commencé à moderniser le système NOTAM en 2019 "et devrait mettre fin à l'ancien système NOTAM américain d'ici la mi-2025. La phase deux de la modernisation du système NOTAM devrait s'achever en 2030", précise la lettre.