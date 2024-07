Le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a affirmé, lors d'un appel téléphonique avec le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan, le soutien des Émirats arabes unis aux initiatives visant à mettre fin à la crise au Soudan, a rapporté jeudi l'agence de presse nationale émiratie WAM.

Au cours de cet appel, le cheikh Mohammed "a affirmé la volonté des Émirats arabes unis de soutenir toutes les solutions et initiatives visant à arrêter l'escalade et à mettre fin à la crise au Soudan de manière à contribuer au renforcement de sa stabilité et de sa sécurité et à répondre aux aspirations de son peuple", a ajouté WAM.

Il s'agissait de la première communication publique entre les deux dirigeants depuis que leurs relations se sont dégradées l'année dernière.

En juin, l'armée soudanaise a accusé les Émirats arabes unis, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, de fournir des armes et un soutien à sa partie rivale, les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), dans le cadre du conflit qui dure depuis 15 mois dans le pays, ce que le pays du Golfe a démenti.

"L'agression militaire lancée par la milice de soutien rapide, soutenue en armes par les Émirats, vise délibérément et systématiquement les villages et les villes", a déclaré l'ambassadeur soudanais auprès de l'ONU, Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, au Conseil de sécurité en juin dernier.

En avril de l'année dernière, la guerre a éclaté entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) au sujet d'une transition vers des élections libres.

Les Nations unies indiquent qu'en raison de la guerre, près de 25 millions de personnes - soit la moitié de la population du Soudan - ont besoin d'aide, que la famine menace et que 10 millions de personnes ont fui leur foyer.