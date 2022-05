Le chemin du succès des abonnés de Disney passe par l'extérieur des États-Unis ; le chemin du profit est moins clair.

Les gains de Disney en matière de streaming ont dépassé les estimations de Wall Bourse pour le service vidéo Disney+ de la société, mais les coûts de l'activité n'ont pas impressionné certains investisseurs et analystes.

L'action a chuté de 3% à 102 dollars par action après que la société a publié ses résultats du deuxième trimestre mercredi, reflétant un nouveau scepticisme à l'égard de l'activité de streaming dans le sillage des récents faux pas de Netflix.

"Bien sûr, Disney a ajouté plus d'abonnés que Netflix. D'un autre côté, ils ont perdu beaucoup d'argent pour y arriver", a déclaré Richard Greenfield, analyste en médias et technologies chez LightShed Partners. "La Bourse se concentre de plus en plus sur les bénéfices."

Disney+ a terminé le mois de mars avec 138 millions d'abonnés, soit 7,9 millions de plus qu'au trimestre précédent. Le service est sur le point d'être lancé dans 42 pays cet été, a déclaré une source de Disney, étendant sa portée mondiale à 106 pays. Il produira environ 500 émissions dans les langues locales du monde entier pour attirer les abonnés sur ces marchés.

Le directeur général Bob Chapek a déclaré que Disney+ est en bonne voie pour atteindre l'objectif prévu par la société, à savoir 230 à 260 millions d'abonnés d'ici septembre 2024.

Mais plus de la moitié de ses gains trimestriels d'abonnés proviennent de Disney+ Hotstar en Inde, où les abonnés paient en moyenne 76 cents par mois. Aux États-Unis, les clients paient 6,32 dollars en moyenne.

Les pertes d'exploitation de l'activité de streaming de la société, qui comprend également ESPN+ et Hulu, ont atteint 877 millions de dollars au cours du trimestre - soit le triple des pertes d'il y a un an - en raison de l'augmentation des dépenses de programmation et de production. Les dépenses de programmation devraient augmenter de plus de 900 millions de dollars au troisième trimestre, car la société investit plus profondément dans le contenu original et les droits sportifs.

"Nous pensons qu'un contenu de qualité va générer des abonnements et que ces abonnements, à leur échelle, vont générer notre rentabilité", a déclaré M. Chapek lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. "Nous ne les voyons donc pas nécessairement comme des contre-pieds. Nous les voyons comme une sorte de cohérence avec l'approche globale que nous avons exposée."

Paolo Pescatore, un analyste de PP Foresight, a prédit que Disney+ continuerait à se développer en s'étendant à de nouveaux marchés et en proposant des contenus attrayants à diffuser en continu, comme le film d'animation oscarisé "Encanto". Mais cela pourrait ne pas être un succès financier.

"Il est évident que l'on se concentre trop sur les ajouts nets pour tous les fournisseurs", a déclaré M. Pescatore. "Malheureusement, étant donné la nature du streaming, il y aura des niveaux élevés de désabonnement qui auront un impact sur tous les fournisseurs. Cela se répercutera sur les revenus et le résultat net."