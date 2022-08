Le chien de garde des valeurs mobilières de l'UE va s'armer de données cryptographiques

Alors que les entreprises de crypto-monnaies seront autorisées par les régulateurs nationaux dans le bloc des 27 pays, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) surveillera les plus gros acteurs.

L'AEMF a lancé mardi une demande de marché public aux fournisseurs de données commerciales sur les transactions en crypto-monnaies, y compris les transactions au comptant et les produits dérivés.

Cela exclut les transactions de la blockchain ou la technologie du grand livre distribué qui sous-tend les cryptomonnaies comme le bitcoin.

"La couverture devrait englober toutes les principales bourses et tous les actifs cryptographiques afin de fournir une représentation équitable du paysage du marché cryptographique", a déclaré l'ESMA dans son avis.

Les régulateurs utilisent les données sur les transactions pour repérer les abus sur les marchés, savoir qui se trouve de chaque côté d'une transaction, et rechercher les accumulations risquées de positions qui pourraient nuire au bon fonctionnement des marchés.

"Les données doivent être disponibles avec une fréquence quotidienne et inclure l'accès aux carnets d'ordres où voir les écarts et la liquidité entre les bourses et les paires de négociation (en fiat et en crypto)", a-t-il déclaré.

Le contrat est d'une valeur maximale de 100 000 euros.