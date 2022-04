Le chien de garde financier britannique promet de fermer plus rapidement les entreprises défaillantes

La Financial Conduct Authority a déclaré que son nouveau plan stratégique triennal constituerait un "changement d'étape" qui devrait, au fil du temps, réduire les préjudices graves subis par les consommateurs, diminuant ainsi les factures d'indemnisation et le prélèvement du chien de garde sur les entreprises.

Il s'agit de la dernière étape d'une transformation qui, selon le PDG Nikhil Rathi, fera du chien de garde un régulateur plus rapide et plus agressif pour faire face à des demandes telles que la montée en flèche des escroqueries en ligne et le secteur émergent de la cryptographie.

Il a également fait l'objet de critiques pour avoir été trop lent à prévenir les échecs tels que l'effondrement du fonds d'investissement London Capital & Finance, qui coûte aux contribuables jusqu'à 120 millions de livres en compensation.

Le chien de garde, qui emploie environ 4 000 personnes, avait déjà embauché 95 personnes pour renforcer son unité d'autorisation afin d'empêcher que des sociétés inadéquates ne soient autorisées en premier lieu.

La FCA dispose d'un budget accru de 640,1 millions de livres (836,93 millions de dollars) cette année, soit une augmentation de 4,3 %.

Les changements internes ont suscité l'inquiétude d'une partie du personnel, le résultat d'un vote syndical sur l'action industrielle étant attendu la semaine prochaine.

La FCA a déclaré jeudi qu'elle allait, pour la première fois, se mesurer annuellement aux résultats et aux objectifs publiés.

Actuellement, le chien de garde dispose de pouvoirs inégaux pour intervenir lorsque des problèmes surviennent dans des secteurs tels que les crypto-monnaies et dans les cas de fraude financière en ligne, jusqu'à ce que le gouvernement légifère pour les faire passer sous le filet réglementaire.

"Nous espérons qu'avec le temps, nous serons en mesure d'intervenir avant que les préjudices ne deviennent systémiques", a déclaré Sarah Pritchard, directrice exécutive des marchés de la FCA.

Les entreprises devront également faire face à un "devoir du consommateur" plus strict plus tard dans l'année.

Simon Morris, associé du cabinet d'avocats CMS spécialisé dans les services financiers, a déclaré que le plan stratégique était ambitieux et augurait d'un réel changement de ton et de substance.

"Mais en se positionnant comme un régulateur plus puissant et plus contrôlant, le plus grand défi de la FCA est la responsabilité, en particulier envers les entreprises qu'elle réglemente", a déclaré Morris.

La FCA mènera prochainement une consultation sur les "side pockets" afin de délimiter les actifs russes dans les fonds d'investissement, a déclaré M. Pritchard.

Il y aura également une consultation sur la réglementation des monnaies stables suite à l'annonce du gouvernement cette semaine. [nL5N2W23WH

(1 $ = 0,7648 livre)

