Le chien de garde financier britannique renforce les règles sur les publicités pour les produits à haut risque

La Financial Conduct Authority (FCA) a déclaré que les entreprises qui approuvent et émettent du matériel de marketing doivent avoir une "expertise appropriée" et effectuer de meilleurs contrôles pour s'assurer que les clients comprennent les risques encourus.

"Les entreprises doivent également utiliser des avertissements de risque plus clairs et plus visibles et certaines incitations à investir, telles que les 'bonus de parrainage', sont désormais interdites", a déclaré la FCA dans un communiqué, faisant référence aux cadeaux offerts aux clients qui introduisent de nouveaux clients.

La FCA veut rendre plus difficile la vente de produits à haut risque, qui comprennent également d'autres types de titres spéculatifs illiquides, des actions et des dettes non cotées, le crowdfunding et les organismes de placement collectif non réglementés.

"Cela fait suite à des préoccupations selon lesquelles un nombre important de personnes qui investissent dans des produits à haut risque ne considèrent pas le fait de perdre de l'argent comme un risque d'investissement et investissent sans comprendre les risques encourus", a déclaré la FCA dans un communiqué.

Ces investissements ont été sous le feu des projecteurs après l'effondrement de LCF en 2019, laissant 11 600 investisseurs en mini-obligations face à des pertes allant jusqu'à 237 millions de livres.

Un rapport indépendant a déclaré que la FCA n'avait pas réussi à superviser correctement LCF, déclenchant une refonte pour devenir un chien de garde plus "assertif". La semaine dernière, la FCA a annoncé qu'elle imposerait aux entreprises un "devoir du consommateur" plus strict pour lutter contre les ventes abusives.

Les nouvelles règles, qui seront mises en place sur une période de six mois, ne s'appliqueront pas aux crypto-actifs tant qu'une loi n'aura pas été approuvée pour placer le secteur sous le filet réglementaire, a déclaré la FCA.

La FCA et la Banque d'Angleterre ont averti à plusieurs reprises que les investisseurs en crypto-monnaies doivent être prêts à perdre chaque centime.

"Lorsque nous voyons des produits commercialisés qui ne contiennent pas les bons avertissements de risque ou qui sont peu clairs, injustes ou trompeurs, nous agirons", a déclaré Sarah Pritchard, directrice exécutive de la FCA pour les marchés.

L'organisme de surveillance a également lancé une consultation publique sur l'élargissement de l'éventail des investisseurs particuliers qui peuvent investir dans des fonds d'actifs à long terme.