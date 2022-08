Le chien de garde financier britannique renforce les règles utilisées par Greensill Capital

Greensill a déposé une demande d'insolvabilité en 2021 après avoir utilisé le régime britannique de "représentant désigné" ou AR, qui permet à une société sans licence de la Financial Conduct Authority (FCA) de mener des activités réglementées si elle est supervisée par une société "principale" ou autorisée.

Après la disparition de Greensill, les législateurs ont demandé à la FCA et au ministère des finances de renforcer les règles.

Il y a actuellement environ 3 400 commettants avec environ 37 000 EI, a déclaré la FCA.

"Si certains mandants s'acquittent de cette tâche de manière efficace, beaucoup ne supervisent pas de manière adéquate les activités de leurs AR", a-t-elle ajouté.

Introduit à l'origine en 1986 pour les entrepreneurs individuels ou les petites entreprises vendant des services comme l'assurance, Greensill a utilisé le régime pour mener des affaires valant des millions de livres sans supervision directe de la FCA.

En vertu des règles plus strictes qui entrent en vigueur le 8 décembre, les mandants devront fournir des informations plus détaillées sur les EI et accepter une plus grande responsabilité à leur égard.

Les mandants devront évaluer et surveiller le risque que leurs EI représentent pour les consommateurs et les marchés, en assurant une surveillance similaire à celle qu'ils exerceraient sur leur propre entreprise, a déclaré la FCA.

Les mandants devront également revoir annuellement les informations sur leurs EI, notifier à la FCA les futures nominations d'EI 30 jours civils avant leur entrée en vigueur, et fournir à la FCA des informations sur les plaintes et les revenus pour chaque EI sur une base annuelle.

Les EI représentent plus de 60 % de la valeur totale des réclamations récentes auprès du Financial Services Compensation Scheme, et génèrent jusqu'à 400 % de plaintes en plus que les autres entreprises directement autorisées, a déclaré la FCA.

L'organisme de surveillance discute également avec le ministère des finances pour savoir si des modifications législatives sont nécessaires pour ce régime.

La FCA a soumis ses propositions à une consultation publique l'année dernière, affirmant que les EI causaient du tort aux clients.

Greensill était supervisé par Mirabella Advisers LLP, qui fait l'objet d'une enquête de la FCA dans le cadre d'une enquête réglementaire mondiale. L'organisme de surveillance a refusé de commenter l'enquête.