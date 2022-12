Le chien de garde suisse interroge les banques sur le partage des données salariales

"Un grand nombre de banques de Suisse alémanique échangent régulièrement des informations sur les salaires de certaines catégories d'employés. Comme ce comportement pourrait être problématique au regard de la loi sur les cartels, une enquête préliminaire a été ouverte", a déclaré la Commission dans un communiqué.

L'enquête porte sur 34 banques dans six régions de Suisse alémanique et peut être étendue à d'autres régions géographiques et à d'autres entreprises, a-t-elle ajouté.

Le marché du travail devient de plus en plus important pour les autorités de la concurrence du monde entier.

En Suisse, le secrétariat de la COMCO analyse pour la première fois d'éventuels accords sur le marché du travail qui pourraient tomber sous le coup de la loi sur les cartels, car ils ne sont pas le résultat de négociations entre partenaires sociaux.