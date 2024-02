Les revenus du groupe alimentaire italien familial Ferrero ont augmenté de 21 % pour atteindre 17 milliards d'euros (18 milliards de dollars) au cours de l'exercice fiscal qui s'est terminé en août 2023, stimulés par la croissance organique et les acquisitions, a déclaré le groupe mercredi.

Le fabricant de la pâte à tartiner Nutella a acheté Wells Enterprises au cours de la période, dans le cadre de sa stratégie d'expansion en Amérique du Nord et dans la catégorie des crèmes glacées, lui donnant accès à des marques telles que Blue Bunny et Halo Top.

Il a également acquis le groupe italien de pâtisseries surgelées Fresystem, qui fabrique des muffins au Nutella.

Ferrero, dont les effectifs mondiaux ont augmenté de 14 % pour atteindre quelque 47 200 employés en août dernier, a déclaré avoir augmenté sa capacité de production pour répondre à la demande croissante de ses produits.

Le total des investissements s'est élevé à 811 millions d'euros au cours de la période, la majeure partie de l'argent ayant été consacrée à des biens immobiliers, des usines et des équipements en Italie, aux États-Unis, en Allemagne et en Espagne.

Ferrero a été fondé en 1946 dans une petite pâtisserie à Alba, près de Turin, dans le nord de l'Italie, et est devenu un groupe mondial, stimulé par la campagne d'acquisition agressive lancée par son président exécutif, Giovanni Ferrero.

Ses produits comprennent également les confiseries Kinder, les bonbons à la menthe Tic Tac et les chocolats Ferrero Rocher.

Elle ne fournit pas d'informations sur la rentabilité et publie ses informations financières avec un certain retard par rapport à ses rivaux cotés en bourse, qui ont des règles de divulgation plus strictes. (1 $ = 0,9348 euros) (Reportage d'Elisa Anzolin Rédaction de Keith Weir)