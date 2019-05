Le chiffre d'affaires "commodities" des grandes banques en hausse de 6% au premier trimestre

Ces revenus s'étaient sensiblement redressés l'an passé après être tombés en 2017 à leur plus bas niveau depuis plus de dix ans en 2017. Cette hausse avait été portée par l'électricité, le gaz et les métaux de base.

"La hausse des revenus est surtout notable dans le pétrole. L'électricité et le gaz aux Etat-Unis sont en recul par rapport aux résultats solides du premier trimestre 2018. Les revenus tirés des métaux ont diminué par manque de bénéfices exceptionnels dans les métaux de base", explique Coalition.

D'une manière générale, les revenus dégagés sur les matières premières sont en régression depuis la crise financière en raison de réglementations nationales plus strictes et de performances médiocres, qui ont incité les banques à réduire la voilure dans ce compartiment.

Les revenus réalisés sur les marchés de matières premières par les 12 banques sur lesquelles a porté l'étude ont représenté 3,6 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) l'an dernier contre 15,9 milliards en 2008, selon Coalition.

Au premier trimestre de cette année, ils étaient de 1,2 milliard de dollars.

Les 12 banques suivies sont Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Société générale et UBS.

(Peter Hobson; Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Angrand)