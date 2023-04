Le géant chinois du covoiturage Didi Global a annoncé samedi une baisse de 19 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires pour 2022, en raison des blocages COVID et de la répression réglementaire dans le pays.

Dans son premier rapport annuel depuis son retrait de la cote américaine l'année dernière, Didi a déclaré que son revenu total avait chuté à 140,79 milliards de yuans (20,37 milliards de dollars), principalement "en raison des effets de la pandémie de COVID-19 au deuxième et au quatrième trimestre de 2022", qui a touché ses activités en Chine.

L'année dernière, la Chine a imposé des restrictions strictes sur le COVID dans l'ensemble du pays, ce qui a eu un impact négatif sur son économie. Elle a levé ces restrictions en décembre de l'année dernière.

La perte nette attribuable à Didi Global s'est réduite à 23,78 milliards de yuans en 2022, par rapport à la perte nette de 49,34 milliards de yuans en 2021, aidée par des facteurs tels que les gains d'investissement, selon le rapport.

Son activité de mobilité en Chine s'est soldée par une perte en 2022, bien que Didi ait déclaré qu'elle avait renoué avec la croissance cette année, citant une reprise rapide des voyages à travers la Chine après la fin des restrictions COVID.

En mars, les transactions quotidiennes de Didi pour China Mobility ont bondi de 42 % par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre une moyenne de 28,2 millions.

La Chine a levé l'interdiction de 18 mois imposée à Didi au début de l'année, après plus d'un an de répression réglementaire contre l'entreprise en raison de violations de la sécurité du cyberespace. L'entreprise a été retirée de la cote aux États-Unis, des dizaines de ses applications ont été bannies des principaux magasins d'applications et elle a payé la plus importante amende réglementaire imposée à une entreprise technologique chinoise.

Sa perte nette pour 2022 inclut l'amende de 1,2 milliard de dollars.

(1 $ = 6,9110 yuans chinois renminbi)