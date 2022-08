Le chiffre d'affaires de Cargill pour l'exercice 2022 bondit de 23 % pour atteindre 165 milliards de dollars

Ce résultat solide est le dernier en date pour un négociant mondial de produits agricoles de base, après que ses rivaux Archer-Daniels-Midland Co et Bunge Ltd aient annoncé de solides bénéfices le mois dernier, dans un contexte de prix élevés des produits agricoles et de demande mondiale robuste. Les deux sociétés rivales ont également prévu de solides bénéfices jusqu'à la fin de l'année 2022.

La société privée Cargill a interrompu la publication de la plupart de ses données financières trimestrielles et annuelles en 2020, mais présente ses ventes annuelles dans un rapport annuel.

L'invasion de l'Ukraine, grand exportateur de maïs et de blé, par la Russie a fait grimper la demande de cultures que les intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement comme Cargill expédient dans le monde entier. Les expéditions redémarrent, mais les volumes sont jusqu'à présent minimes.

La demande d'aliments pour animaux, de denrées alimentaires et de biocarburants a également bondi, car les économies ont redémarré après les perturbations liées à la panique.

Cargill est l'un des plus grands transformateurs de bœuf des États-Unis et a conclu le mois dernier un accord pour acheter le producteur de poulet n°3 Sanderson Farms Inc avec Continental Grain Co dans une transaction d'une valeur de quelque 4,53 milliards de dollars.