Dell Technologies Inc. a enregistré jeudi une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel, la demande de serveurs et d'équipements de réseau de la part des grandes entreprises ayant permis d'amortir la faiblesse des ventes de PC.

Le revenu total a chuté de 11 % pour atteindre 25,04 milliards de dollars au quatrième trimestre clos le 3 février, mais a dépassé l'estimation consensuelle de Refinitiv de 23,39 milliards de dollars établie par 12 analystes.

La hausse des coûts d'emprunt et la baisse des dépenses de consommation ont frappé la croissance de Dell, car les clients et les entreprises retardent la mise à niveau de leurs systèmes.

Mais la demande de stockage et de serveurs est restée un point positif, grâce à la numérisation en cours des entreprises et au passage au travail hybride.

Le chiffre d'affaires du groupe de solutions d'infrastructure de la société, qui comprend les serveurs, les dispositifs de stockage et le matériel de réseau, a augmenté de 7 % au cours du trimestre. En revanche, les revenus commerciaux et grand public, qui indiquent la demande de PC, ont baissé de 17 % et 40 % respectivement.

Pourtant, la levée des restrictions en Chine, un marché clé ainsi qu'un fournisseur dominant de composants électroniques, est considérée comme un élément positif pour les fabricants de PC cette année, malgré la faiblesse de la demande, et cela les aidera à maîtriser les coûts dans un contexte de perspectives économiques sombres.

Début février, Dell a déclaré qu'elle supprimait plus de 6 000 emplois afin de réduire les coûts et de surmonter le ralentissement de la demande provoqué par une inflation élevée et des taux d'intérêt en hausse. La société a pris une charge connexe de 367 millions de dollars au quatrième trimestre.

Son rival plus petit, HP Inc, a prévu un bénéfice ajusté pour le trimestre en cours supérieur aux estimations et a maintenu son objectif de bénéfices pour l'année entière plus tôt cette semaine.

Le bénéfice net des activités poursuivies de Dell s'élève à 606 millions de dollars, contre une perte de 29 millions de dollars un an plus tôt.