Le chiffre d'affaires de Robinhood a plus que doublé grâce à l'essor du commerce des crypto-monnaies.

Robinhood Markets Inc a fait état mercredi d'un bond de 131% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, le courtier en ligne ayant bénéficié d'une envolée des échanges de crypto-monnaies sur sa plateforme.

L'entreprise, qui a été au centre de la manie historique du trading de "mème stock" plus tôt cette année, a affiché un revenu net total de 565 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 244 millions de dollars un an plus tôt. (Reportage de Sohini Podder à Bengaluru ; édition d'Arun Koyyur)