Le chiffre d'affaires du traiteur français Elior dépasse les estimations, aidé par la reprise de COVID

Le troisième plus grand traiteur contractuel d'Europe a annoncé une croissance organique de 25% de son chiffre d'affaires à 1,18 milliard d'euros (1,20 milliard de dollars) au cours des trois mois se terminant le 30 juin, au-dessus de l'estimation des analystes de 1,11 milliard dans un consensus établi par la société.

"Tous nos pays ont enregistré une croissance organique à deux chiffres, reflétant une amélioration significative des situations de santé publique par rapport à la même période l'année dernière", a déclaré Elior.

Le développement positif des affaires a contribué à augmenter les revenus de 10,1%, compensant l'impact de 8% des pertes de contrats, a ajouté le groupe.

L'entreprise, qui fournit des entreprises, des écoles, des prisons, des hôpitaux et des maisons de soins, a confirmé ses perspectives pour l'année en cours et ses objectifs à moyen terme jusqu'en 2024, mais est restée prudente sur la situation macroéconomique difficile.

"Nos conditions d'exploitation continuent d'être affectées par une inflation persistante et très élevée", a déclaré le président-directeur général Bernard Gault dans un communiqué.

Après avoir été frappés par les blocages du COVID-19, les traiteurs renégocient maintenant les tarifs et les accords avec les fournisseurs pour faire face à la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, deux grands exportateurs de blé.

En mai, Elior a dévoilé un plan de redressement des marges pour alléger les pressions croissantes dues à la pandémie et à la hausse de l'inflation. Ce plan comprend la renégociation des tarifs, la révision des contrats, un contrôle plus strict des coûts et de nouvelles offres avec des menus plus courts et des produits saisonniers.

Le britannique Compass Group, le plus grand traiteur au monde, a relevé mardi ses prévisions de revenus pour la deuxième fois cette année, grâce à de nouveaux contrats, tandis que son rival français Sodexo a annoncé plus tôt en juillet des revenus supérieurs aux prévisions, grâce à des hausses de prix et à la reprise des volumes après l'Omicron.

(1 $ = 0,9857 euros)