Le chiffre d'affaires de Dell Technologies Inc. a chuté jeudi pour le troisième trimestre consécutif, la demande d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables s'étant ralentie à la suite d'une ruée pandémique sur les équipements de travail à domicile.

Les récents résultats des rivaux HP Inc et Lenovo Group ont également suggéré que la reprise reste lointaine, car une économie incertaine menace la clientèle d'entreprise clé du secteur et aggrave l'accumulation des stocks.

Pour le premier trimestre qui s'est achevé le 5 mai, le chiffre d'affaires de Dell a chuté de 20 % pour atteindre 20,92 milliards de dollars, mais a dépassé les attentes des analystes qui tablaient sur 20,27 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

L'unité des solutions clients de la société - qui regroupe les activités liées aux PC grand public et professionnels - a enregistré une baisse des ventes de 23 %, tandis que l'unité des solutions d'infrastructure, qui comprend les serveurs, les dispositifs de stockage et le matériel de mise en réseau, a connu une baisse de 18 %.

Le bénéfice net attribuable s'est élevé à 578 millions de dollars, soit 79 cents par action, contre 1,07 milliard de dollars, soit 1,37 dollar par action, un an plus tôt. (Reportage de Mariam Sunny et Pratyush Thakur à Bengaluru ; rédaction de Devika Syamnath)