Le groupe français de restauration collective Sodexo a annoncé vendredi une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre, comme prévu, soutenue par une hausse des prix et de nouveaux contrats.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société s'est élevé à 6,29 milliards d'euros, soit une hausse de 3,1 % par rapport à la même période de l'année précédente, ce qui correspond à peu près au consensus fourni par la société, qui s'attendait à 6,28 milliards d'euros.

Ces chiffres ne tiennent pas compte de Pluxee, l'unité de Sodexo spécialisée dans les bons d'achat, dont le groupe prévoit de se séparer et de faire l'objet d'une cotation séparée en février.

Les employeurs se sont tournés vers les chèques de Sodexo, tels que les cartes de repas et de carburant, pour aider les travailleurs à faire face à la crise du coût de la vie, tandis que le retour du personnel dans les bureaux et l'augmentation des prix ont également stimulé son activité.

La croissance du chiffre d'affaires dans toutes les zones géographiques est "due aux prix, à la montée en puissance des nouveaux contrats et à la poursuite de la croissance des volumes, en particulier dans les services aux entreprises, les sports et loisirs et l'éducation", a déclaré Sophie Bellon, directrice générale de l'entreprise, dans un communiqué.

Mme Bellon a ajouté que les projets de la société concernant la scission et l'introduction en bourse de Pluxee étaient en bonne voie.

Sodexo a également confirmé ses perspectives pour 2024 et 2025.