Bourse de Wall Street : Le chinois DouYu veut lever 500 millions de dollars avec son IPO à Wall Street

Spécialisée essentiellement dans la diffusion en direct de jeux vidéo, DouYu est l'une des nombreuses start-ups chinoises sur ce marché en pleine croissance, qui attire les poids lourds technologiques chinois comme Tencent, Alibaba et Baidu.

Selon le projet de dossier publié lundi sur le site internet de la Securities and Exchange Commission (SEC), DouYu était au quatrième trimestre 2018 la plus grande plate-forme de diffusion en continu de jeux en termes d'utilisateurs actifs mensuels en moyenne sur mobile et sur PC. La plate-forme comptait 159,2 millions d'utilisateurs au premier trimestre 2019, soit une croissance sur un an de 25,7%.

DouYu a fixé un montant de 500 millions de dollars, mais le montant définitif pourrait être différent. Des sources avaient toutefois rapporté à Reuters auparavant que la société visait environ une telle somme pour son IPO.

L'introduction en Bourse de DouYu pourrait être l'une des plus importantes de 2019 pour une société chinoise aux Etats-Unis, au côté de Luckin Coffee, un concurrent de Starbucks, qui a également déposé lundi un dossier afin de lever jusqu'à 800 millions de dollars.

Depuis le début de l'année, les sociétés chinoises ont levé 271 millions de dollars via des IPO aux Etats-Unis. Le record revient à Ruhnn Holding Limited qui a obtenu 125 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.

La Chine était en 2018 le premier marché mondial du streaming pour les jeux vidéo, avec près de cinq fois plus d'utilisateurs actifs mensuels qu'aux Etats-Unis, selon le prospectus d'IPO de DouYu.

Ces utilisateurs ont passé en moyenne 54 minutes par jour sur DouYu au quatrième trimestre 2018.

La plate-forme, toujours déficitaire, a enregistré une perte nette de 127,4 millions de dollars en 2018. Son chiffre d'affaires a en revanche bondi de 94% à 531,5 millions de dollars.

(Julia Fioretti; Claude Chendjou pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)