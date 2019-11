Le chinois Huazhu rachète une chaîne allemande d'hôtels de luxe

Francfort (awp/afp) - Le chinois Huazhu, géant dans le secteur de l'hôtellerie, va reprendre son concurrent allemand Deutsche Hospitality, qui héberge l'enseigne de luxe Steigenberger, ont annoncé les deux groupes lundi.

Le montant de l'opération s'élève à environ 700 millions d'euros pour reprendre l'intégralité de la cible, selon le propriétaire chinois.

Deutsche Hospitality, dont le siège est à Francfort, exploite dans cette ville le palace "Frankfurter Hof", sous la marque Steigenberger, ainsi que les enseignes IntercityHotel et Jaz in the City.

Le groupe allemand fondé il y a près de 90 ans a annoncé cette année vouloir grandir à l'international, en visant un parc de 250 hôtels dans le monde d'ici 2024 contre 118 à ce jour.

"L'acquisition par Huazhu va dans le sens de cet objectif" en renforçant des positions détenues en Europe, au Moyen-Orient et sur le marché africain, indique Deutsche Hospitality dans un communiqué.

Fondé en 2005, le groupe hôtelier Huazhu, coté sur l'indice à dominante technologique Nasdaq à New-York, revendique la 9e place dans le monde en nombre de chambres. Il exploite plus de 5.000 hôtels dans 400 villes.

Les appétits chinois en Europe, et en particulier en Allemagne, visent des secteurs variés et ont soulevé des résistances, notamment après le rachat en 2016 d'un fleuron allemand de la robotique, Kuka, par le groupe chinois Midea.

Cette opération, faisant craindre un pillage des technologies "made in Germany", a amené Berlin à se doter l'année suivante d'un droit de veto sur les acquisitions de la part d'entreprises étrangères.

En France et toujours dans l'hôtellerie, Louvre Hotels Group --connu sous ses marques Campanile, Kyriad ou Première Classe-- est depuis 2015 dans l'escarcelle du conglomérat Jin Jiang (contrôlé par la municipalité de Shanghai), qui l'a racheté au fonds Starwood Capital pour 1,3 milliard d'euros.

