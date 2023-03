Mike Dolan présente les perspectives des marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Si vous cherchiez des signes de stress après le choc brutal subi par les marchés obligataires au cours de l'année écoulée, et la reprise sismique des cours depuis le début du mois de février, ne cherchez pas plus loin que le tremblement de terre soudain des actions bancaires.

Les actions des banques américaines et mondiales ont plongé au cours des dernières 24 heures - effaçant environ 100 milliards de dollars de valeur - après que le créancier de la côte ouest, la Silicon Valley Bank, se soit empressé de rassurer les clients du capital-risque en leur assurant que leur argent était en sécurité après qu'une augmentation de capital ait entraîné une chute de 60 % de ses actions.

SVB Financial a lancé une vente d'actions pour un montant de 1,75 milliard de dollars mercredi afin de consolider son bilan, affirmant qu'elle avait besoin des recettes pour combler un trou de 1,8 milliard de dollars causé par la vente d'un portefeuille d'obligations déficitaire de 21 milliards de dollars, composé principalement de bons du Trésor américain.

Ce choc a mis en lumière les conséquences possibles pour d'autres banques de la nouvelle baisse des prix des obligations, alors que la Réserve fédérale américaine annonce un nouveau resserrement important du crédit, ainsi que la contagion possible au sein du système bancaire de l'incertitude des bilans.

Alors que les investisseurs détenant des obligations jusqu'à l'échéance peuvent absorber les baisses de prix, car les obligations "sûres" comme les bons du Trésor finiront par être remboursées au pair, les banques et les investisseurs à effet de levier tenus d'évaluer leurs avoirs aux prix actuels du marché pourraient avoir à enregistrer la baisse - avec des conséquences inquiétantes.

SVB est peut-être un cas inhabituel, étant donné son exposition à la fois à l'attrition de l'année dernière dans le secteur technologique, aux startups qui y sont liées et aux marchés obligataires. Mais il est peu probable qu'elle soit la seule dans ce cas.

Les actions de First Republic, une banque basée à San Francisco, ont chuté de plus de 16,5 %. Zion Bancorp a baissé de plus de 12 % et l'ETF bancaire régional SPDR S&P a glissé de 8 %.

Les grandes banques américaines ont également été touchées : Wells Fargo a perdu 6 %, JPMorgan 5,4 %, Bank of America 6 % et Citigroup 4 %.

Sous la pression des inquiétudes croissantes concernant Credit Suisse, qui a reporté la publication de son rapport annuel cette semaine à la suite d'un appel de dernière minute de la Securities and Exchange Commission américaine, les actions des banques européennes ont suivi leurs homologues américaines à la baisse. L'action Credit Suisse elle-même a encore baissé de 4 % vendredi, atteignant un niveau record.

Dans une semaine troublante pour les banques et la technologie financière en général, il y avait également des trépidations au sujet de l'échec du prêteur de crypto-monnaie Silvergate Capital, qui a révélé des plans de liquidation et de liquidation volontaire. Le créancier britannique à risque Amigo a déclaré vendredi qu'il avait du mal à décrocher un capital supplémentaire de 45 millions de livres (54 millions de dollars) auprès des investisseurs - ce qui a fait chuter ses actions de 30 %.

Les répercussions sur les marchés mondiaux ont plus généralement entraîné un recul du risque et une ruée vers la sécurité, notamment lors d'une journée cruciale pour l'évaluation du risque lié aux taux de la Fed, compte tenu de la publication du rapport sur l'emploi de février qui interviendra plus tard.

Paradoxalement, la recherche de sécurité a entraîné une hausse des obligations, en partie parce que certains pensent que les signes de stress financier pourraient forcer la Fed à réfléchir à nouveau à l'accélération des hausses de taux d'intérêt dans le courant du mois.

Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont reculé de près de 20 points de base par rapport aux sommets atteints hier, pour se situer juste au-dessus de 3,8 % vendredi, et les prix des contrats à terme pour les taux directeurs de la Fed à leur sommet et en fin d'année ont été réduits. Ces mouvements ont été encouragés avant le rapport mensuel sur l'emploi, les statistiques hebdomadaires sur le chômage ayant montré jeudi un timide assouplissement du marché du travail américain.

Alors que les indices boursiers de Wall Street ont fortement reculé, l'indice VIX de la volatilité implicite des actions a connu sa plus forte hausse en une journée depuis juin de l'année dernière et les indices boursiers mondiaux ont atteint leur niveau le plus bas en deux mois. Les contrats à terme sur les actions américaines étaient de nouveau dans le rouge avant l'ouverture des marchés.

Sur les marchés des devises, le dollar est resté stable dans un contexte de stress - légèrement en baisse par rapport à la livre sterling et à l'euro, mais en hausse par rapport au yen après que la Banque du Japon a maintenu vendredi sa position de politique monétaire lonely easy.

La Banque du Japon s'est abstenue de modifier sa politique controversée de plafonnement des rendements obligataires, laissant toutes les options ouvertes à l'approche d'une transition de direction en avril.

Les principaux développements susceptibles d'orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* Rapport sur l'emploi de février aux États-Unis

* La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, discute de l'énergie propre et des chaînes d'approvisionnement avec le président américain Joe Biden à Washington.

* La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, rencontre le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin.

Graphique : L'action de SVB Financial s'effondre, les investisseurs craignant une ruée sur la banque

Graphique : SVB se fissure alors que les coups portés sur les obligations ébranlent les banques https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvwyanxevw/One.PNG

Graphique : Marché de l'emploi américain : https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/PAYROLLS/egvbyoxewpq/chart.png

Graphique : Le YCC de la BOJ doit faire face à une situation difficile https://www.reuters.com/graphics/JAPAN-ECONOMY/BOJ/myvmoaleevr/chart.jpg