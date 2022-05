Le choc potentiel de la Cour suprême des États-Unis sur l'avortement fait descendre les manifestants dans les rues de Washington.

Une fuite d'un premier projet d'opinion majoritaire suggère que la Cour a voté pour annuler Roe v. Wade, a rapporté Politico lundi.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer immédiatement l'authenticité du projet d'opinion. La Cour suprême et la Maison Blanche ont refusé de commenter.

Quelques heures après la nouvelle, des militants anti-avortement scandant "hey, hey, ho, ho, Roe v. Wade doit disparaître" et des partisans du droit à l'avortement criant "l'avortement, c'est la santé" se sont affrontés devant la Cour.

L'avortement est l'une des questions les plus controversées de la politique américaine, et ce depuis près d'un demi-siècle.

Un sondage réalisé en 2021 par le Pew Research Center a révélé que 59 % des adultes américains pensaient qu'il devrait être légal dans tous les cas ou dans la plupart des cas, tandis que 39 % pensaient qu'il devrait être illégal dans tous les cas ou dans la plupart des cas.

"Roe avait une erreur flagrante dès le départ", a écrit le juge conservateur Samuel Alito dans le projet d'avis qui est daté du 10 février, selon Politico, qui a mis en ligne une copie https://www.politico.com/f/?id=00000180-874f-dd36-a38c-c74f98520000.

Sur la base de l'avis d'Alito, la Cour jugerait que la décision Roe v. Wade qui autorisait les avortements pratiqués avant qu'un fœtus soit viable en dehors de l'utérus - entre 24 et 28 semaines de grossesse - était erronée parce que la Constitution américaine ne mentionne pas spécifiquement le droit à l'avortement.

"L'avortement présente une profonde question morale. La Constitution n'interdit pas aux citoyens de chaque État de réglementer ou d'interdire l'avortement", a déclaré Alito, selon le document ayant fait l'objet d'une fuite.

Cette fuite sans précédent a provoqué une onde de choc aux États-Unis, notamment parce que la Cour est fière de garder ses délibérations internes secrètes et que les fuites sont extrêmement rares.

La nouvelle a stupéfié les prestataires de services d'avortement.

Lundi soir, Andrea Gallegos, administratrice exécutive de la Tulsa Women's Clinic dans l'Oklahoma, venait d'appeler quelque 25 patientes devant subir un avortement mardi pour leur dire que leur rendez-vous devait être annulé en raison d'une loi de l'Oklahoma qui allait bientôt être promulguée et qui s'inspire de l'interdiction très restrictive de l'avortement au Texas.

"Je ne peux pas dire que je suis surprise", a-t-elle déclaré.

"Maintenant que tous ces autres États conservateurs comme l'Oklahoma adoptent exactement la même loi que le Texas, je dois dire que je suis devenue moins optimiste et beaucoup plus effrayée pour ce à quoi ressemble l'avenir de Roe."

UNE DÉCISION RADICALE DE LA MAJORITÉ CONSERVATRICE

La décision serait la plus radicale de la cour depuis que l'ancien président Donald Trump a réussi à nommer trois juges à la cour, cimentant une majorité conservatrice de 6-3.

"Les votes déclarés des juges nommés par les Républicains en faveur de l'annulation de Roe v. Wade resteront dans les annales comme une abomination, l'une des décisions les plus mauvaises et les plus préjudiciables de l'histoire moderne", ont déclaré la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, tous deux démocrates.

La nouvelle est tombée un peu plus de six mois avant les élections de mi-mandat qui détermineront si les démocrates conservent leur majorité très mince au Congrès américain pour les deux prochaines années du mandat du président Joe Biden.

La décision semble basée sur un argument oral en décembre sur la tentative du Mississippi de relancer son interdiction de l'avortement à partir de 15 semaines de grossesse, une loi bloquée par des tribunaux inférieurs.

Le rapport indiquait qu'une majorité de la cour était encline à maintenir l'interdiction de l'avortement du Mississippi et qu'il pourrait y avoir cinq voix pour renverser Roe. Une décision officielle est attendue avant la fin du mois de juin.

Quatre des autres juges nommés par les républicains - Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett - ont voté avec Alito lors de la conférence tenue entre les juges, ajoute le rapport.

Après un premier vote entre les juges à la suite d'une plaidoirie, l'un d'entre eux se voit attribuer l'opinion majoritaire et rédige un projet. Elle est ensuite diffusée parmi les juges.

Parfois, entre le vote initial et la publication de la décision, l'alignement des votes peut changer. Un jugement n'est définitif que lorsqu'il est publié par la cour.

La décision Roe v. Wade a reconnu que le droit à la vie privée en vertu de la Constitution des États-Unis protège la capacité d'une femme à mettre fin à sa grossesse.

Les conservateurs chrétiens et de nombreux élus républicains ont longtemps cherché à l'annuler.

Si Roe est annulé, l'avortement restera probablement légal dans les États libéraux. Plus d'une douzaine d'États disposent actuellement de lois protégeant le droit à l'avortement. Ces dernières années, de nombreux États dirigés par des républicains ont adopté diverses restrictions à l'avortement au mépris du précédent Roe.

Les républicains pourraient tenter de faire adopter une interdiction de l'avortement à l'échelle nationale, tandis que les démocrates pourraient également chercher à protéger le droit à l'avortement au niveau national.

Les démocrates ont déclaré que le projet d'avis sapait l'importance des élections de cette année, dans lesquelles ils cherchent à conserver le contrôle de la Chambre et du Sénat. Les législateurs républicains ont critiqué la fuite, suggérant qu'il s'agissait d'une tentative de faire pression de manière inappropriée sur la cour pour qu'elle change de cap.

Le groupe anti-avortement Susan B. Anthony List a salué la nouvelle.

"Si Roe est effectivement annulé, notre travail consistera à établir un consensus pour les protections les plus fortes possibles pour les enfants à naître et les femmes dans chaque législature", a déclaré sa présidente, Marjorie Dannenfelser, dans une déclaration.