Le choix de Biden pour la Commission fédérale des communications des États-Unis fait face à une opposition

Gigi Sohn, qui a été nommée en octobre 2021, a eu sa troisième audition devant la commission du commerce du Sénat, déclarant aux parlementaires que les opposants de l'industrie "craignent un responsable politique pragmatique, pro-concurrence et pro-consommateur qui soutiendra les politiques qui apporteront plus de haut débit, plus rapide et à moindre prix."

Les républicains ont proposé une dénonciation générale de Mme Sohn sur un certain nombre de motifs et l'ont accusée d'induire le Congrès en erreur - ce qu'elle a rejeté.

Ted Cruz, le principal républicain du panel, a déclaré que Sohn "s'est révélée être une partisane extrême qui n'a pas l'impartialité et la franchise nécessaires pour occuper un poste de direction au sein d'une agence de régulation indépendante et puissante".

De nombreux démocrates ont déclaré que les républicains faisaient les frais des puissantes sociétés de télécommunications qui ne voulaient pas être confrontées à la réglementation de la FCC.

La présidente de la commission, Maria Cantwell, a déclaré que les entreprises de télécommunications craignaient que M. Sohn ne fasse pression en faveur d'un service Internet moins coûteux.

"D'une manière ou d'une autre, si un haut débit abordable est déployé quelque part, alors un haut débit plus abordable pourrait être déployé partout", a déclaré Mme Cantwell. "Donc, je pense qu'il y a probablement des milliards de dollars en jeu ici, et c'est pourquoi le vitriol s'abat sur vous."

Depuis janvier 2021, les démocrates n'ont pas été en mesure d'obtenir la majorité des cinq membres de la FCC, bloquant ainsi les efforts du parti pour rétablir les règles historiques de neutralité du réseau révoquées sous l'ancien président républicain Donald Trump.

En juillet 2021, M. Biden a signé un ordre exécutif encourageant la FCC à rétablir les règles de neutralité du réseau Internet ouvert.

Les républicains ont remis en question le rôle de Sohn en tant que membre du conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif qui exploitait un service de transmission appelé Locast. Il a été ordonné de le fermer après que quatre réseaux de diffusion aient intenté une action en justice pour violation des droits d'auteur.

Si elle est confirmée, Mme Sohn a volontairement accepté de se récuser sur certaines questions concernant le consentement à la retransmission et les droits d'auteur des émissions télévisées.

Les démocrates ont une majorité de 51-49 au Sénat. La sénatrice démocrate Jacky Rosen a cité de sérieuses préoccupations soulevées par certains groupes d'application de la loi et elle a dit que cela lui donnait "une pause" au sujet de la nomination de Sohn.

Mme Cantwell a déclaré aux journalistes, après l'audience, qu'elle n'avait pas décidé quand organiser un vote sur sa nomination.