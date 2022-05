Le chômage en Allemagne diminue plus que prévu en mai, alors que les freins à la pandémie s'assouplissent

L'Office fédéral du travail a déclaré que le nombre de personnes sans emploi a diminué de 4 000 en termes corrigés des variations saisonnières pour atteindre 2,285 millions. Les analystes interrogés par Reuters avaient en moyenne prévu une diminution de 15 000.

"L'emploi continue de croître et la demande de nouveaux travailleurs continue d'évoluer à un niveau très élevé", a déclaré le directeur de l'office du travail, Detlef Scheele, dans un communiqué.

Selon l'Office du travail, la demande de nouveau personnel a augmenté à un rythme rapide, avec 865 000 emplois enregistrés en mai en termes non corrigés des variations saisonnières, soit 211 000 de plus qu'il y a un an.

Le recours au chômage partiel et le nombre d'employés concernés par le chômage partiel ont également diminué récemment, a-t-il ajouté.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté à 5,0 %.