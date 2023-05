Genève (awp) - Le taux de chômage en Suisse est resté inchangé à 2,0% en avril. Le nombre d'inscrits dans les offices régionaux de placement (ORP) a diminué dans toutes les catégories d'âges et dans toutes les régions du pays, chez les femmes comme chez les hommes et chez les étrangers comme chez les Suisses.

Sur un an, le nombre de chômeurs s'est contracté de 13,3% ou 13'857 personnes à quelque 90'534 bénéficiaires pointant dans les ORP, selon les données du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Le chômage des jeunes a diminué de 6,1% sur un mois et de 9,5% sur un an, à 7726 personnes inscrites, écrit le Seco vendredi dans un communiqué. Dans la catégorie des 50-64 ans, on recensait 27'184 personnes bénéficiaires de l'assurance chômage, un chiffre en baisse de 1,9% sur un mois et de 17,8% sur un an.

Par région, le taux de chômage en avril était de 1,7% pour la Suisse alémanique et de 2,9% pour la Suisse latine. Il s'est établi à 1,4% pour les Suisses et 3,7% pour les étrangers, à 1,9% pour les femmes et 2,1% pour les hommes.

Le nombre total de demandeurs d'emplois inscrits était de 156'036 personnes, un chiffre en recul de 14,8% par rapport à avril 2022.

En parallèle, le nombre de places vacantes annoncées a reculé de 8,0% à 52'223. Seules 119 entreprises avaient encore recours au chômage partiel en février, contre 6569 entreprises un an auparavant.

Enfin, 2331 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations chômage au cours du mois d'avril.

