Le cimetière obsédant de navires du Brésil risque de provoquer une catastrophe environnementale, avertit un groupe d'activistes.

La marine brésilienne a déclaré que le Sao Luiz de 200 mètres de long (660 pieds), un vraquier rouillé construit en 1994, était ancré dans la baie depuis plus de six ans dans l'attente d'une procédure judiciaire avant de s'écraser sur le plus long pont au-dessus de l'eau d'Amérique latine. La marine a déclaré qu'elle enquêtait.

"Le Sao Luiz est toujours dans le port de Rio aujourd'hui, avec 50 tonnes de fuel à l'intérieur", a déclaré à Reuters Sergio Ricardo, cofondateur du groupe socio-environnemental Movimento Baia Viva (Mouvement de la baie vivante), qui a également souligné les niveaux élevés de corrosion.

"Le navire n'est pas sûr et peut provoquer une catastrophe environnementale", a-t-il ajouté.

Dans le monde entier, les problèmes financiers et juridiques sont des raisons courantes pour lesquelles les propriétaires abandonnent les navires.

Le Sao Luiz est l'un des dizaines de navires laissés à rouiller dans cette baie emblématique mais fortement polluée, qui abritait autrefois de vastes mangroves et une vie marine florissante.

Les mangroves sont aujourd'hui bien réduites et la pollution exacerbée par le cimetière de navires menace les hippocampes locaux, les tortues vertes et les dauphins de Guyane, un symbole de Rio de Janeiro.

Une enquête menée par l'université d'État de Rio de Janeiro a révélé cette année qu'il ne restait plus que 34 dauphins de Guyane dans la baie, contre environ 800 dans les années 1990.

Outre l'effet des navires sur la vie marine et les bateaux de passage, qui doivent naviguer sur une course d'obstacles constituée de carcasses à moitié flottantes, la pollution de la baie impose un coût financier de quelques dizaines de milliards de reais par an avec sa pollution, a estimé Ricardo.

Fernando Pinto Lima, un ancien pêcheur de la baie âgé de 62 ans, a déclaré à Reuters qu'il était autrefois capable d'attraper rapidement 50 à 100 kilogrammes de poisson. "Maintenant, pour attraper cinquante kilogrammes, il vous faudra une semaine ou un mois", a-t-il dit.

Après le crash du Sao Luiz, les médias locaux ont rapporté que les autorités étudiaient la manière de retirer les navires fantômes. Mais les navires abandonnés continuent de moisir sur et sous ses eaux boueuses.

(1 $ = 5,2186 reais)