Zurich (awp) - Les consommateurs suisses sont restés prudents en juillet, mais ont fait preuve d'un peu plus de confiance qu'un an plus tôt, en particulier pour leur situation financière à venir et les grandes acquisitions.

Au cours du mois sous revue, l'indice du climat de consommation s'est inscrit à -32 points, a indiqué vendredi le Secrétariat d'État à l'économie (Seco), après -37 points en juin. La valeur de juillet se révèle aussi supérieure de 5 points par rapport au mois correspondant de 2023.

Tous les sous-indices de ce baromètre se sont améliorés sur un an. La situation économique générale à venir a progressé de deux points (-16 points) et la situation financière passée des ménages de quatre points (-52).

Les Suisses se sont montrés plus optimistes quant à leur situation financière à venir, passée à -31 points contre -38 points en juin 2023. Leur appétit s'est quelque peu aiguisé quant à l'idée de réaliser de grandes acquisitions (-30 contre -36 points).

L'enquête a été réalisée le mois dernier en ligne auprès de 2710 personnes âgées d'au moins 16 ans et s'exprimant en français, allemand ou italien.

ck/jh