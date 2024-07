Berne (awp) - La population suisse conserve une perception prudente de l'évolution du contexte économique en juin, avec toutefois une amélioration sur un mois comme sur un an.

L'indice du climat de consommation publié vendredi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) s'est inscrit à -37 points, contre -38 points en mai. Comparé à juin 2023, l'indice est supérieur de 3 points.

Le baromètre témoignant de la confiance dans la situation économique générale à venir a augmenté à -18,8 points, contre -22,6 points un an plus tôt. Le moment serait également plus favorable aux grandes acquisitions, avec un sous-indice afférant passé de -39,6 points à -35,5 points. Quant à la situation financière passée, le sous-indice est resté pratiquement inchangé.

