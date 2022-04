Le climat des affaires au Japon s'assombrit en raison de la guerre en Ukraine et de la hausse des prix du carburant.

Les grandes entreprises s'attendent à ce que les conditions se détériorent encore dans les trois mois à venir, selon l'enquête "tankan" de la Banque du Japon, très surveillée, ce qui assombrit les perspectives de la fragile reprise économique.

Ce résultat fera partie des facteurs que les décideurs de la BOJ examineront attentivement lors de l'élaboration des nouvelles projections trimestrielles de croissance et d'inflation lors de leur prochaine réunion les 27 et 28 avril.

L'indice principal du sentiment des grands fabricants a glissé à plus 14 en mars, contre plus 17 en décembre, selon le tankan, alors que la prévision médiane du marché était de plus 12.

L'indice du sentiment des grandes entreprises non manufacturières s'est également détérioré, passant de plus 10 il y a trois mois à plus 9, alors que les prévisions du marché tablaient sur un indice de plus 5.

Le tankan a également montré que les grandes entreprises augmenteront probablement leurs plans de dépenses en capital de 2,2 % pour l'année fiscale actuelle qui a commencé en avril, alors que les prévisions du marché tablaient sur un gain de 4,0 %.

La flambée des prix des carburants et des denrées alimentaires, imputée à la guerre en Ukraine, conjuguée à la hausse des factures d'importation due à la faiblesse du yen, a aggravé la situation des ménages et de l'économie japonaise, encore sous le choc de la pandémie de coronavirus.

Les analystes s'attendent à ce que l'inflation de base de la consommation au Japon se rapproche de l'objectif de 2 % de la banque centrale dès avril, bien que la BOJ ait déclaré qu'elle ne répondrait pas à l'inflation par les coûts par un resserrement de sa politique.