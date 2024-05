Le climat des affaires en Australie s'est assoupli en avril, la croissance des ventes et de l'emploi s'étant ralentie face à des taux d'intérêt élevés depuis dix ans, selon une enquête réalisée lundi, tandis que les pressions sur les prix ont montré d'autres signes d'affaiblissement.

L'enquête de la National Australia Bank (NAB) a révélé que l'indice des conditions d'affaires a perdu 2 points pour atteindre +7, et se situe maintenant autour de sa moyenne à long terme. Cette évolution est due à une forte baisse de l'indice de l'emploi, qui n'est plus que de +2, contre +7 auparavant.

L'indice de confiance des entreprises est resté inchangé à +1.

"Les trois composantes de la conjoncture sont revenues à leur moyenne à long terme en avril", a déclaré Alan Oster, économiste en chef de la NAB.

"D'une certaine manière, cela marque une étape importante après une longue période au cours de laquelle les conditions se sont progressivement détendues par rapport aux niveaux très élevés observés en 2022, reflétant le ralentissement de la croissance économique."

La semaine dernière, la Reserve Bank of Australia (RBA) a laissé les taux d'intérêt inchangés à 4,35 % pour une quatrième réunion consécutive, mais a déclaré qu'elle était vigilante quant aux risques d'inflation à la hausse après un rapport sur l'inflation du premier trimestre étonnamment fort.

L'enquête de la NAB a montré des progrès bienvenus en ce qui concerne les pressions sur les prix.

La croissance trimestrielle des prix de détail est passée de 1,4 % à 0,9 %, tandis que les augmentations des coûts d'achat et des coûts salariaux ont ralenti à 1,2 % et 1,5 %, contre 1,5 % et 1,7 % précédemment.

"C'est un signe optimiste pour les perspectives d'un certain relâchement de l'inflation au deuxième trimestre, bien que nous devions attendre de voir comment cela évolue au cours des prochains mois", a déclaré M. Oster.