Le climat des affaires en Australie s'est encore assoupli en mai pour se situer en dessous de sa moyenne à long terme, la croissance des ventes et des bénéfices ayant ralenti, selon une enquête réalisée mardi, tandis que les pressions sur les coûts ont montré des signes de ré-accélération.

L'enquête de la National Australia Bank (NAB) a révélé que l'indice des conditions d'affaires a baissé d'un point à +6, juste en dessous de sa moyenne à long terme. Cette baisse s'explique par le recul des indices des ventes et des bénéfices, bien que l'indice de l'emploi ait augmenté après avoir chuté le mois précédent.

L'indice de confiance des entreprises a chuté de 5 points pour atteindre -3.

"Dans l'ensemble, le message est mitigé pour la RBA", a déclaré Alan Oster, économiste en chef de la NAB.

"Il y a des signes d'alerte sur les perspectives de croissance, mais en même temps des raisons d'être très prudent sur les perspectives d'inflation, et nous nous attendons à ce que la RBA maintienne les taux en suspens pendant un certain temps encore, alors qu'ils naviguent à travers ces risques contrastés".

La Reserve Bank of Australia (RBA) a laissé les taux d'intérêt inchangés à 4,35 % pour une quatrième réunion consécutive le mois dernier, mais elle n'a encore rien décidé en matière de politique monétaire. Elle a déclaré qu'elle était vigilante quant aux risques d'inflation à la hausse.

Les marchés estiment que les taux d'intérêt resteront plus longtemps à leur niveau actuel, la première baisse de taux n'étant pas entièrement prévue avant juillet de l'année prochaine.

L'enquête de la NAB a montré que les pressions sur les coûts se sont de nouveau accélérées en mai.

La croissance trimestrielle des prix de détail est passée de 1,0 % à 1,6 %, tandis que les augmentations des coûts de main-d'œuvre et des coûts d'achat se sont également accélérées pour atteindre 2,3 % et 1,9 %, contre 1,5 % et 1,3 % précédemment.

"Nous craignons depuis un certain temps que la trajectoire de l'inflation soit graduelle et inégale, et les résultats de l'enquête renforcent vraiment ce message", a déclaré M. Oster.