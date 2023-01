Le climat économique de la zone euro augmente en décembre, pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine.

L'indice mensuel du climat économique de la Commission européenne est passé de 94,0 en novembre à 95,8 en décembre. Il s'agit du premier mouvement à la hausse après une chute depuis le record de 114,0 atteint en février, le mois où la Russie a envahi l'Ukraine.

Le climat dans l'industrie s'est amélioré, passant de -1,9 à -1,5, et le sentiment dans le secteur des services, le plus grand contributeur à la croissance de la zone euro, a plus que doublé, passant de 3,1 à 6,3.

Les consommateurs, les détaillants et le secteur de la construction étaient également tous plus optimistes, ce qui indique que le ralentissement économique attendu au cours des trois derniers mois de 2022 et des trois premiers mois de 2023 sera probablement superficiel.

Par ailleurs, les prévisions d'inflation à 12 mois des consommateurs ont fortement baissé en décembre, passant de 29,9 points en novembre à 23,7 points, et les prévisions de prix de vente des fabricants ont chuté à 38,4 points, contre 40,4 en novembre.

Par ailleurs, les ventes au détail de la zone euro ont rebondi plus que prévu en novembre grâce à la hausse des ventes de carburant dans les stations-service, a déclaré l'office statistique de l'Union européenne Eurostat.

Eurostat a déclaré que le volume des ventes au détail dans les 19 pays partageant l'euro en novembre dernier a augmenté de 0,8 % en glissement mensuel, rebondissant après une chute de 1,5 % le mois précédent, pour une baisse de 2,8 % en glissement annuel. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse mensuelle de 0,5% et une baisse de 3,3% en glissement annuel.

Le volume des ventes de carburant automobile dans les magasins spécialisés a augmenté de 1,0 % en novembre en glissement mensuel et de 4,4 % en glissement annuel, ce qui a permis de limiter la pression à la baisse sur l'indice due à la chute des ventes d'autres produits.

Les ventes au détail sont un indicateur de la demande des consommateurs qui a souffert des prix élevés de l'énergie qui ont déclenché une hausse record de l'inflation des prix à la consommation.