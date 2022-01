Le climat, la cybersécurité et la volatilité financière en tête de liste des risques émergents

Les actuaires annoncent les constatations

du 15e sondage annuel sur les risques émergents

ARLINGTON, Va., OTTAWA et SCHAUMBURG, Ill., 24 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le risque climatique, les préoccupations relatives à la cybersécurité et la volatilité financière constituent les principaux risques émergents selon un sondage annuel auprès de gestionnaires des risques. Fournissant un aperçu des risques émergents au fil du temps, le 15e sondage annuel sur les risques émergents est parrainé par la Section conjointe sur la gestion du risque (SCGR) de l’Institut canadien des actuaires (ICA), la Casualty Actuarial Society (CAS) et la Society of Actuaries (SOA).

Mettant l’accent sur un seul risque émergent, le sondage a révélé que le risque climatique arrive en tête du classement avec 26 %, suivi des cyberrisques, de la volatilité financière, des changements démographiques et des technologies perturbatrices. Les gestionnaires des risques ont également indiqué que les risques actuels qui les préoccupent comprennent les pandémies (27 %), suivies du risque climatique et de la volatilité financière.

« Ce rapport sur le sondage fournit un aperçu approfondi des risques que les experts considèrent comme méritant d’être surveillés à court terme, y compris le risque climatique », a déclaré l’auteur du rapport, Max J. Rudolph, FSA, CFA, CERA, MAAA, de Rudolph Financial Consulting, LLC. M. Rudolph a également affirmé : « Il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une liste de “risques émergents”. De nombreux gestionnaires des risques ont participé activement à la création de plans d’intervention relatifs à la pandémie du point de vue de la continuité des activités, et d’autres ont participé à des plans réactifs solides qui ont assuré la gestion de l’impact et des risques de la pandémie actuelle de COVID-19 ».

Le rapport sur le sondage provient de la SCGR, qui est une section d’adhésion professionnelle pour ceux et celles qui recherchent des informations sur l’éducation et la recherche impliquant la gestion des risques. Ce sondage anonyme mené en ligne a été effectué en novembre 2021 et a inclus 153 participants situés principalement en Amérique du Nord, avec des réponses supplémentaires venant d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Institut canadien des actuaires

L’Institut canadien des actuaires est l’organisme de qualification et de gouvernance de la profession actuarielle au Canada. Nous élaborons et maintenons des normes rigoureuses, partageons notre expertise en gestion du risque et faisons progresser la science actuarielle pour le bien-être financier de la société. Nos plus de 6 000 membres utilisent leurs connaissances en mathématiques, en statistiques, en analyses de données et en affaires dans le but de prodiguer des services et des conseils de la plus haute qualité pour aider à assurer la sécurité financière de toute la population canadienne.

Casualty Actuarial Society

La Casualty Actuarial Society (CAS) est un organisme international de pointe en matière de titres de compétence et de formation professionnelle. Fondée en 1914, la CAS est le seul organisme actuariel au monde qui traite exclusivement de biens et de risques divers et qui dessert plus de 9 100 membres aux quatre coins du monde. Les membres de la CAS sont des experts en assurances IARD, en réassurance, en finance, en gestion des risques et en gestion du risque d’entreprise. Les professionnels formés par la CAS habilitent les entreprises et le gouvernement à prendre des décisions stratégiques, financières et opérationnelles éclairées.

Society of Actuaries

Avec des origines qui remontent à 1889, la Society of Actuaries (SOA) est l’organisme professionnel actuariel le plus grand au monde, comptant plus de 30 000 actuaires à titre de membres. Servant comme organe de recherche de la SOA, le SOA Research Institute fournit des recherches objectives et fondées sur les données regroupant des pratiques éprouvées et valides ainsi que des approches tournées vers l’avenir pour relever les défis sociétaux et répondre aux besoins de votre entreprise. L’Institute fournit des connaissances fiables, une vaste expérience et des nouvelles technologies pour aider à identifier, prévoir et gérer efficacement les risques.

Points de contact pour les médias

Institut canadien des actuaires :

Josée Gonthier, 613-236-8196, poste 106

josee.gonthier@cia-ica.ca

Casualty Actuarial Society :

Kate Niswander, 703-276-3100

kniswander@casact.org

Society of Actuaries :

Mike Nowak, 847-273-8811

mnowak@soa.org