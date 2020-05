Bourse de Paris : Le club des incorrigibles optimistes

"Les marchés financiers sont à nouveau gonflés d'optimisme, dopés par des déconfinements qui semblent ne pas entraîner de seconde vague de Covid-19, en tout cas pas de seconde vague qui deviendrait incontrôlable. Il est bien sûr encore trop tôt pour crier victoire, mais on constate un sentiment indubitablement positif, en tout cas dans l'économie financière, car pour l'économie réelle, c'est une autre paire de manches". Ce matin, je vous sors ma phrase "tout terrain", parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur l'ascension des indices boursiers.

En parallèle, on sent quand même bien monter la pression entre la Chine et les Etats-Unis. Difficile d'imaginer que les deux pays vont bientôt signer un bon gros traité commercial, n'est-ce pas ? Donald Trump s'est livré hier à l'un de ses exercices favoris, la déclaration sibylline. Sibylline, mais lourde de sens, puisque le Président américain a expliqué que son administration était en train de préparer quelque chose à la fois "intéressant" (comme tout ce que Donald prépare) et "fort" contre la Chine, en réponse à son projet de durcissement de la législation à Hong Kong. A ce stade, les rumeurs parlent de sanctions contre des officiels et des entreprises chinoises. De quoi alimenter l'incendie qui consume à nouveau les relations entre les deux pays depuis que Washington a accusé Pékin d'avoir propagé le virus dans le monde.

Puisqu'il est question de Donald Trump, profitons de l'occasion pour évoquer le premier "point d'exclamation bleu" reçu par le Président américain. Il s'agit du signalement automatique mis en place le mois dernier par Twitter pour marquer un contenu réfuté par le service de contrôle des faits de la plateforme. Trump a twitté sur les dangers du vote par correspondance en s'appuyant sur une page mettant en doute la fiabilité de ce type de scrutin. Réaction de l'intéressé ? Twitter essaie de manipuler l'élection présidentielle de 2020 et attaque la liberté d'expression. Connaissant l'intéressé, c'est plutôt cocasse.

Les indicateurs avancés sont haussiers pour l'Europe tôt ce matin. Ils le sont aussi aux Etats-Unis. En Asie, les marchés ont généralement progressé (le Japon va lancer un plan de soutien XXL), hormis en Chine où le bilan (non définitif) est plus mitigé.

Les temps forts économiques du jour

A suivre aujourd'hui, une allocution de la patronne de la BCE, Christine Lagarde, lors d'un événement à 9h30 et la publication du Livre Beige de la Fed à 20h00. Entre les deux, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond aura été publié à 16h00.

L'euro est ferme à 1,0962 USD. L'once d'or a perdu du terrain à 1711 USD. Le pétrole est stable, à 34 USD pour le WTI et à 36 USD pour le Brent. Le rendement de la dette américaine à 10 ans remonte à 0,69%. Le Bitcoin est en légère baisse à 8829 USD.

Les principaux changements de recommandations

BNP Paribas : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 41 EUR.

Burckhardt Compression : Research Partners réduit son objectif de cours de 380 à 300 CHF.

CNP Assurances : HSBC passe de conserver à acheter en visant 14,60 EUR.

Crédit Agricole : AlphaValue passe de vendre à alléger avec un objectif de cours ajusté de 5,46 à 7,48 EUR.

Electrolux : DNB Markets passe d'acheter à conserver en visant 160 SEK.

Eurofins : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 700 EUR.

Hella : MainFirst passe d'acheter à conserver en visant 36 EUR.

ISS A/S : Jefferies passe de conserver à sousperformance en visant 80 DKK.

Nordex : Jefferies reprend le suivi à l'achat en visant 12 EUR.

Ricardo : HSBC passe de conserver à acheter en visant 430 GBp.

SMA Solar : Jefferies reprend le suivi à conserver en visant 29 EUR.

Unite Group : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 900 GBp.

Vallourec : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours ajusté de 0,95 à 35 EUR après le regroupement des actions.

Wirecard : NordLB reste neutre avec un objectif de cours réduit de 102 à 80 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Les entreprises du secteur automobile saluent le plan de soutien de 8 Mds€ annoncé par le gouvernement français. Saint-Gobain sort finalement du capital de Sika en vendant ses 10,75% par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Sanofi a précisé que la cession de près de 20% du capital de Regeneron aura lieu à 515 USD l'action, pour un produit brut de 11,1 Mds$, qui pourrait atteindre 11,7 Mds$ si un option pour des titres supplémentaires est exercée. Le laboratoire a par ailleurs annoncé l'approbation par la FDA de Dupixent pour le traitement de la dermatite atopique des enfants. Thales Alenia Space fournira les systèmes thermomécaniques pour le module de service européen de la capsule Orion. SFR (Altice Europe) se serait vue notifier un redressement fiscal de 245 M€ pour 2019, selon Capital. Sodexo crée un conseil médical consultatif pour accompagner l'entreprise dans l'élaboration de nouveaux protocoles et normes dans le cadre du Covid-19. Le regroupement / réduction du nominal des actions Vallourec est effectif. Ipsos fait le point sur les conséquences du Covid-19 sur son chiffre d'affaires. Tarkett renforce sa liquidité. Ubisoft lance une nouvelle opération d'actionnariat salarié. Technicolor a reçu des offres indicatives en vue de la mise en place d'un nouveau financement d'environ 400 M€. Lisi cède sa filiale allemande Lisi Automotive Mohr + Friedrich. Sword et Esker signent un partenariat, Akka et Shark Robotics aussi. Louis-Roch Burgard devient membre du directoire et directeur Général de la CNIM. Ekinops signe son premier contrat européen pour sa nouvelle offre de connectivité 10 Gb/s. Le Cellvizio de Mauna Kea recommandé par la Société Américaine des Chirurgiens Gastro-intestinaux et Endoscopiques comme un outil de diagnostic sûr et efficace. Avenir Telecom renouvelle sa licence exclusive de la marque Energizer. Erytech et Sofragi tiendront leur assemblée générale à huis clos. Compagnie des Alpes, Elior, Derichebourg, Figeac Aero, Osmozis, Wedia, Idsud et EuropaCorp ont publié leurs comptes.

Sur les autres marchés

Boeing devrait annoncer d'importantes réductions d'effectifs cette semaine, selon ses syndicats. Intesa débloque un prêt garanti de 6,3 Mds€ en faveur de Fiat Chrysler. Walt Disney veut rouvrir progressivement son parc de Floride. Apple a d'ores et déjà ouvert une centaine de boutiques aux États-Unis. Warner Music va proposer 70 millions d'actions entre 23 et 26 USD pièce pour son entrée en bourse, soit 1,8 à 2,1 Mds$ de titres. La fondation RAG vend environ 5 millions d'actions Stadler Rail. Infineon lance une augmentation de capital d'1 Md€, pour rembourser une partie des prêts contractés pour le financement de Cypress Semiconductor. Google va recommencer à ouvrir ses bureaux, en prévoyant environ 30% d'effectifs en présentiel en septembre. Airbus et Boeing plancheraient sur des solutions en cabine pour s'adapter à la présence durable du Covid-19. LEG Immobilien et TAG Immobilien renoncent qui à se rapprocher. Ryanair va engager un recours contre le plan d'aide de l'Allemagne à Lufthansa. Merck s'offre Themis BioScience.

Ça publie. Royal Bank of Canada, Autodesk, HP Inc, NetApp, Aroundtown, Britvic, LDC, Encavis…

Lectures :